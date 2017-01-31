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Rize'de tarihi eser kaçakçılığı: 5 gözaltı

Rize'de Osmanlı dönemine ait 150 yıllık el yazması Kur'an-ı Kerimleri satmaya çalışan yabancı uyruklu 5 kişi yakalandı.

31.01.2017 - 15:57
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Ardeşen ilçesinde el yazması Kur'an-ı Kerim satmak isteyen kişiler olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ekipleri, çalışma başlattı.

GÜRCİSTAN UYRUKLU 5 KİŞİ..

Ekipler, fiziki takip sonucu Gürcistan uyruklu K.L, G.C, T.L, S.M. ve I.G'nin Osmanlı dönemine ait Kur'an-ı Kerimleri 6 bin ile 30 bin dolar arasında satmaya çalıştıklarını tespit etti.

Rize'de tarihi eser kaçakçılığı: 5 gözaltı

Ekipler, Pazar Cumhuriyet Savcılığından alınan izinle ilçe merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, Osmanlı dönemine ait tarihi eser niteliğinde üçü el yazması, üçü eski baskı Kur'an-ı Kerim, bir kurusıkı tabanca, 5 bıçak, uyuşturucu hap ve az miktarda kenevir tohumu ele geçirildi.

ZANLILAR SINIR DIŞI EDİLDİ

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

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