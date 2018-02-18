Rize'de toprak kayması kamerada

Şanlıurfa’da değeri 2 milyon liranın üzerinde olan 153 çalıntı araç ele geçirildi.

5

Muğla'da hem kar hem deniz keyfi

Muğla'da hava sıcaklığı sahil kesiminde 20 dereceyi görürken, yüksek kesimlerde 5 derece civarında seyrediyor. Vatandaşlar ise hem denize girip, hem de kartopu oynuyor.