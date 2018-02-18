Rize'de Ardeşen-Tunca karayolu Tunca beldesi mevkisinde, yol çalışmasının ardından toprak kayması meydana geldi. Yamaçtan kopan kayalar ve hafriyatın düştüğü karayolu ulaşıma kapandı.
Rize'de toprak kayması kamerada ViDEO
Karayolu, Tunca Belediyesi görevlilerinin iş makineleriyle yürüttüğü çalışma sonucu ulaşıma açıldı.
CAN KAYBI YOK
Ardeşen Belediye Başkanı Hakan Gültekin, yol çalışması nedeniyle meydana gelen olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığını belirtti.
Toprak kayması, vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.