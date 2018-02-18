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Rize'de toprak kayması kamerada

Rize'nin Ardeşen ilçesinde yaşanan toprak kayması, vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

AA | 18.02.2018 - 15:47..
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Rize'de Ardeşen-Tunca karayolu Tunca beldesi mevkisinde, yol çalışmasının ardından toprak kayması meydana geldi. Yamaçtan kopan kayalar ve hafriyatın düştüğü karayolu ulaşıma kapandı.

Rize'de toprak kayması kamerada

Rize'de toprak kayması kamerada ViDEO

Karayolu, Tunca Belediyesi görevlilerinin iş makineleriyle yürüttüğü çalışma sonucu ulaşıma açıldı.

CAN KAYBI YOK

Ardeşen Belediye Başkanı Hakan Gültekin, yol çalışması nedeniyle meydana gelen olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığını belirtti.

Toprak kayması, vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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