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Rize'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

İyidere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 yaşındaki çocuk öldü, annesi ve iki kardeşi yaralandı.

AA | 27.11.2017 - 07:55..
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AA
trafik

Yeter A. (29) yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Karadeniz Sahil Yolu İyidere Üst Geçidi mevkisinde karşı şeride geçerek sürücüsü ve plakası belirlenemeyen tırla çarpıştı.

5 YAŞINDAKİ CEMRA HAYATINI KAYBETTİ

Otomobilde bulunan 5 yaşındaki Cemre K'nın hayatını kaybettiği kazada yaralanan anne Yeter Aydın ile çocukları G.K. (10) ve E.K. (8) Acil Servis ekiplerince Rize Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı. Yolun temizlenmesinin ardından ulaşım yeniden sağlanmaya başladı.

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