Rize'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

AA
Yeter A. (29) yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Karadeniz Sahil Yolu İyidere Üst Geçidi mevkisinde karşı şeride geçerek sürücüsü ve plakası belirlenemeyen tırla çarpıştı.
5 YAŞINDAKİ CEMRA HAYATINI KAYBETTİ
Otomobilde bulunan 5 yaşındaki Cemre K'nın hayatını kaybettiği kazada yaralanan anne Yeter Aydın ile çocukları G.K. (10) ve E.K. (8) Acil Servis ekiplerince Rize Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı. Yolun temizlenmesinin ardından ulaşım yeniden sağlanmaya başladı.