Rize'de trafik kazası: 1 ölü

Derepazarı ilçesi Bürücek köyü Karadeniz Sahil Yolu’nda meydana gelen kazada, Eyüp Gür (50) yönetimindeki 06 AB 0630 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı.
YARALILAR TEDAVİDE
Kazada otomobil sürücüsü Eyüp Gür, eşi Zehra (41) ve kızı Çağla Gür (14) ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Rize Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
SÜRÜCÜ YAŞAMINI YİTİRDİ
Sürücü Eyüp Gür, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.