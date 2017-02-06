taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.085
USD
3,6867
EURO
3,9628
ALTIN
144,99
PETR
56,9000

Rize'de yangın: 4 kişi dumandan etkilendi

Rize'de bir apartmanın 4'üncü katında çıkan yangında dumandan etkilenen biri bebek 4 kişiye ambulanslarda müdahale edildi.

06.02.2017 - 12:56
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Rize'de bir apartmanının 4'üncü katında Gökay Kalaycı'nın oturduğu ettiği evin mutfağında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Evde mahsur kalan ve Rize Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yardımıyla binadan çıkarılan biri bebek 4 kişiye olay yerindeki ambulanslarda müdahale edildi.

DUMAN BİR ANDA HER YERİ SARDI

Binada oturan vatandaşlarda balkonlara çıkarak oluşan yoğun dumandan korunmaya çalıştı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken bazı bina sakinleri yangına zamanında müdahale edilmediğini öne sürerek itfaiye ekiplerine tepki gösterdi.

Ev sahibi Gökay Kalaycı, bir anda dumanlarla karşılaştığını belirterek balkona çıktığını ve itfaiyenin kendisini kurtardığını söyledi.

Rize'de yangın: 4 kişi dumandan etkilendi

Rize'de yangın: 4 kişi dumandan etkilendi

Rize'de yangın: 4 kişi dumandan etkilendi

Rize'de yangın: 4 kişi dumandan etkilendi

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şenol Güneş'ten Rıdvan Dilmen'e cevap

Şenol Güneş'ten Rıdvan Dilmen'e cevap

48
Konya'da zincirleme trafik kazası

Konya'da zincirleme trafik kazası

46
Fransız askerler kahvaltıda silahlarını çaldırdı

Fransız askerler kahvaltıda silahlarını çaldırdı

78
Trump'tan İran'a: Bir numaralı terörist devlet

Trump'tan İran'a: Bir numaralı terörist devlet

233
Tosic'e büyük ceza yolda

Tosic'e büyük ceza yolda

36
9 yıllık hasretin kavuşma sevinci yarım kaldı

9 yıllık hasretin kavuşma sevinci yarım kaldı

36
Van Persie'nin hareketi Tosic'i çıldırttı

Van Persie'nin hareketi Tosic'i çıldırttı

63
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM