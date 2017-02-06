Rize'de yangın: 4 kişi dumandan etkilendi

Rize'de bir apartmanının 4'üncü katında Gökay Kalaycı'nın oturduğu ettiği evin mutfağında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Evde mahsur kalan ve Rize Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yardımıyla binadan çıkarılan biri bebek 4 kişiye olay yerindeki ambulanslarda müdahale edildi.

DUMAN BİR ANDA HER YERİ SARDI

Binada oturan vatandaşlarda balkonlara çıkarak oluşan yoğun dumandan korunmaya çalıştı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken bazı bina sakinleri yangına zamanında müdahale edilmediğini öne sürerek itfaiye ekiplerine tepki gösterdi.

Ev sahibi Gökay Kalaycı, bir anda dumanlarla karşılaştığını belirterek balkona çıktığını ve itfaiyenin kendisini kurtardığını söyledi.

















