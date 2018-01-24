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Rize'de yapılan caminin altından yol geçiyor

Kentte uygun yer bulunamayınca bir kısmı yolun üzerine inşa edilen sıra dışı cami ve kurs binası, ilgi görüyor.

DHA | 24.01.2018 - 12:08..
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Karadeniz'in eğimli ve zor coğrafyasında yapılaşmaya karşı bulunan ilginç çözümlere bir yenisi daha eklendi.

Rize'de yapılan caminin altından yol geçiyor

YER BULUNAMAYINCA AVLUSU YOLA İNŞA EDİLDİ

Rize'nin Derepazarı ilçesi Esentepe köyünde cami ve kurs binası yapımı için çalışma başlatıldı. Köyde yeterli arazi bulunamayınca kurs binasının ve caminin bir bölümünün yolun üzerine inşa edilmesine karar verildi. Beton direkler üzerine 4 katlı kurs binası ile caminin avlusu, yolun üzerine inşa edildi.

Rize'de yapılan caminin altından yol geçiyor

Kurs binası inşaatı yıllar önce tamamlanırken cami inşaatı ise 2 yıl önce bitirildi. Cami ve kurs binası, altından araçların geçebilmesi için yoldan 5 metre yüksekte yapıldı.

Rize'de yapılan caminin altından yol geçiyor

"FOTOĞRAF ÇEKTİRİYORLAR"

Esentepe Köyü Cami imamı Orhan Büyük, arazinin dar olması nedeniyle inşaatların yol üzerine yapıldığını belirterek, "Bu yolu enteresan bulanlar gelip fotoğraf çektiriyor. Görenler şaşırıyor." dedi.

Rize'de yapılan caminin altından yol geçiyor



Rize'de yapılan caminin altından yol geçiyor



Rize'de yapılan caminin altından yol geçiyor



Rize'de yapılan caminin altından yol geçiyor



Rize'de yapılan caminin altından yol geçiyor



Rize'de yapılan caminin altından yol geçiyor

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