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Rize'de yaylacılar yüzer adalarla hava tahmini yapıyor

Rize'deki yüzer adaları gören yaylacılar havanın yağmurlu veya güneşli olacağını buradan anlıyor.

DHA | 06.08.2018 - 12:15..
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Çamlıhemşin ilçesine 40 kilometre uzaklıkta, doğal güzellikleri ile büyüleyen Koçdüzü Yaylası'ndaki Adalı Göl'de toprak parçalarının kopmasıyla oluşan 3 yüzer adacık ilgi görüyor. 10 ile 40 metrekarelik adacıklar, kara ve göl tabanı ile bağlantıları olmadığı için rüzgarla birlikte hareket ediyor.

Üzerlerindeki bitkilerin yelken görevi gördüğü adacıkların hareketleri yaylacılar tarafından hava tahmin yönteminde kullanılıyor. Yaylacılara göre, adacıkların rüzgarla güney yönüne hareketi, havanın bozacağına ve sis geleceğine, kuzey yönüne hareketi ise havanın açacağına işaret ediyor.

Rize'de yaylacılar yüzer adalarla hava tahmini yapıyor

'HAVA RAPORUMUZU GÖLDEN ALIYORUZ'

Yaylacılar, yıllardır hava tahmin yöntemlerinin hiç şaşmadığını ve her defasında tuttuğunu belirtti. Yaylacılardan Hakkı Serin, "Adacıklar karşı yöne geçtiği zaman hava bozmuş oluyor. Bu tarafa yanaştığı zaman ise hava güzel oluyor. Hava raporumuzu gölden alıyoruz. Rüzgar dağdan estiği zaman hava iyi oluyor, denizden estiği zaman da hava bozuluyor. Adacıklar rüzgarla karşıya geçtiğinde hava bozuyor. Adalar şimdi bu tarafta ve hava güzel." dedi.

Rize'de yaylacılar yüzer adalarla hava tahmini yapıyor

'BÜYÜKLERİMİZDEN BÖYLE ÖĞRENDİK'

Adacıkları hava tahmininde kullanma yöntemini büyüklerinden öğrendiklerini belirten Rabia Karaman ise, "Büyüklerimiz bize 'Adacıklar bu tarafa geldiği zaman hava güneşli olur, o tarafa gittiğinden hava yağışlı olur' derlerdi. Onlardan öğrendik. Yıllardır bu yöntem hep doğru çıkıyor. Biz büyüklerimizden böyle öğrendik, çocuklarımıza da anlatıyoruz. Hava durumunu gölden takip ediyoruz. Göldeki adalara bakıldığında havalar birkaç gün daha güzel olacak görünüyor." diye konuştu.

Gölün karakteristik özeliklerinden dolayı üzerinde yüzer adacıklar oluştuğunu anlatan Bayram Kus da, "Bu adacıklar rüzgarla hareket ediyor. Büyüklerimiz adaların yönüne göre rüzgarı hesap ederek hava durumunu kestirmeye çalışırlardı. Biz de onlardan öğrendik." dedi.

Rize'de yaylacılar yüzer adalarla hava tahmini yapıyor

YÜZER ADACIKLAR NASIL OLUŞUYOR

Rüzgarla hareket eden yüzer adacıklar, bitki kök ve saplarının, canlı kök ve çürüklerinin birikmesiyle ve birbirine yapışarak organik madde oranı yüksek sıkı keçemsi bir doku oluşturmasıyla meydana geliyor. Birbirine tutunan bu bitkiler, suyun üstünde sal gibi yüzmeye başladıktan sonra üzerinde bitkiler, hatta ağaçlar yetişebiliyor.

Rüzgarın estiği yöne doğru yer değiştiren adacıklar, büyüklüklerine göre sırıklarla da itilebiliyor. Oluşumu yüzlerce hatta binlerce yıl süren adacıkların bilinçsiz yararlanma sonucu kısa sürede yok olabileceği, bu nedenle turizme kazandırılması kadar korunmasının da önemli olduğu belirtildi.

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