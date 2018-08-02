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Rize'de yollar göle döndü

Karadeniz'de yaşanan sel felaketi sırasında Muradiye Belediye Başkanı Balcı, "Allah'ım yardım et, batıyoruz" paylaşımı yaptı.

DHA | 02.08.2018 - 12:35..
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Rize'de yollar göle döndü

Kentte dün etkili olan sağanağın ardından yağış bu sabah saatlerinde de etkisini gösterdi. Yağışlar özellikle kentin merkeze bağlı Salarha ve Muradiye beldelerinde etkili oldu.

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BELDE SULAR ALTINDA KALDI

Muradiye beldesinde aşırı yağış nedeniyle su seviyesi yükselerek taşan dere, beldeyi su altında bıraktı. Yağışın sele dönüşmesiyle, yörede çok sayıda evin zemin ile bodrum katlarını ve bazı iş yerlerini su bastı.

Rize'deki sel felaketinden görüntüler GALERİ

Muradiye Belde Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı, yağışın sele dönmesi üzerine sosyal medya aracılığıyla “Allah’ım yardım et batıyoruz” yazılı paylaşımda bulundu.

Rize'de yollar göle döndü

Haber verilmesi üzerine beldeye özel idaresine ait iş makineleri ve AFAD ekipleri sevk edildi.

YAĞIŞ AKŞAMA KADAR SÜRECEK

Öte yandan şiddeti yağışın kentte akşama kadar süreceği bildirilirken, bölgede meydana gelebilecek olası ani sel, su baskını, yıldırım ve heyelan riski gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği yönünde uyarılarda da bulunuldu.

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Rize'de yollar göle döndü

Rize'de yollar göle döndü

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