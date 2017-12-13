taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.050
USD
3,8373
EURO
4,5146
ALTIN
153,49
PETR
63,8400

Rize'de zehirlenen üniversite öğrencisi sayısı 473'e ulaştı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi yemekhanesinde yedikleri yemekten zehirlenen öğrenciler, gece boyunca hastaneye akın etti.

İHA | 13.12.2017 - 08:56..
  1. Haberler
  2. İç Haber

d

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Kampüs yemekhanesinde dün öğle ve akşam yemeğinde çıkan İzmir Köfte’den yiyen öğrenciler bir süre sonra kusma, mide bulantısı ve ishal şikayetleri nedeniyle Rize Devlet Hastanesi ve RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurmaya başladı.

Yedikleri yemekten zehirlenen kız ve erkek öğrencilerin hastanelere akını gece boyunca devam ederken, sayı bugün sabah saatlerine kadar 473’e ulaştı.

10 ÖĞRENCİNİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Rize İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ’Acil’ koduyla göreve çağrılan doktor, hemşire ile sağlık personelleri gece boyunca yoğun bir mesai yaptı. Öğrencilerden 463’nün hastanelerden taburcu edildiği 10 öğrencinin ise yatarak tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

İlginizi Çekebilir
Kemal Kılıçdaroğlu, Erdal Eren'i andı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 12 Eylül darbesinden sonra idam edilen Eren'i rahmet ve hüzünle andığını bildirdi.
Eksi 15 derecede bayıltan koşu
Kars’ta Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen okullararası kros yarışmasında öğrenciler baygınlık geçirdi.
Ordu'da 2 bin rakımlı yaylada kar güzelliği
Her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası, kış ayında da ayrı bir güzelliğe bürünüyor.
Meteoroloji uzmanlarından kuraklık uyarısı
Uzmanlar, bazı bölgelerde yağışlardaki azalma ve sıcaklık değerlerindeki artışın sürmesi halinde yazın su sıkıntıları yaşanabileceği uyarısı yaptı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Liderler Kudüs için İstanbul'da

Liderler Kudüs için İstanbul'da

215
Osmanlı Kudüs'ü nasıl kaybetti

Osmanlı Kudüs'ü nasıl kaybetti

98
HDP: Demirtaş'a tuvalet kadar değer verilmedi

HDP: Demirtaş'a tuvalet kadar değer verilmedi

197
İsrail ordusu Filistin'de küçük çocukları gözaltına aldı

İsrail ordusu Filistin'de küçük çocukları gözaltına aldı

155
Down sendromlu Muhammed'e Türkiye sahip çıktı

Down sendromlu Muhammed'e Türkiye sahip çıktı

61
Şenol Güneş: Bayern kurası hakkında konuşmayacağım

Şenol Güneş: Bayern kurası hakkında konuşmayacağım

31
Meclis'te haddini bildirme tartışması

Meclis'te haddini bildirme tartışması

36
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM