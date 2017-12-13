Rize'de zehirlenen üniversite öğrencisi sayısı 473'e ulaştı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Kampüs yemekhanesinde dün öğle ve akşam yemeğinde çıkan İzmir Köfte’den yiyen öğrenciler bir süre sonra kusma, mide bulantısı ve ishal şikayetleri nedeniyle Rize Devlet Hastanesi ve RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurmaya başladı.

Yedikleri yemekten zehirlenen kız ve erkek öğrencilerin hastanelere akını gece boyunca devam ederken, sayı bugün sabah saatlerine kadar 473’e ulaştı.

10 ÖĞRENCİNİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Rize İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ’Acil’ koduyla göreve çağrılan doktor, hemşire ile sağlık personelleri gece boyunca yoğun bir mesai yaptı. Öğrencilerden 463’nün hastanelerden taburcu edildiği 10 öğrencinin ise yatarak tedavisinin sürdüğü öğrenildi.