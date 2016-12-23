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Rize'deki Atatürk heykeli tören alanına yerleştirildi

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndan alınan Atatürk heykeli, Rize Valiliği önündeki tören alanına götürüldü.

AA | 23.12.2016 - 09:26
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Rize'deki Atatürk heykeli tören alanına yerleştirildi

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Belediye tarafından uygulanan, "15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı Projesi" kapsamında, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk heykelinin taşınma ve yerleştirme işlemi tamamlandı.

Yapılan açıklamaya göre ekipler, yaklaşık 7 saatlik çalışmanın ardından Atatürk heykelini, Rize Valiliği önünde hazırlanan tören alanındaki yere yerleştirdi.

Rize'deki Atatürk heykeli tören alanına yerleştirildi

Rize'deki Atatürk heykeli tören alanına yerleştirildi

CHP'LİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Başkanı Ömer Toprak ile CHP İl Yönetim Kurulu üyesi Saltuk Deniz, heykelin kaldırılmasına tepki göstererek görevlilerle tartışmıştı.

Rize'deki Atatürk heykeli tören alanına yerleştirildi

Gerginliğin artması sonrasında polis ekipleri, Toprak ve Deniz'i inşaat sahasından uzaklaştırmıştı. Polis ve zabıtaların aldığı güvenlik önlemi ile heykelin kaldırılma çalışması sürdürülmüştü.

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