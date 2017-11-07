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Rize'deki sel ve heyelanın bilançosu

Rize'de 27 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında etkili olan şiddetli yağış ve heyelanın bölgede oluşturduğu hasar tespit edildi.

07.11.2017 - 15:27
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Afet ve Acil Durum Müdürlüğü öncülüğünde, İl Özel İdaresi, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Karayolları, İlbank ve Devlet Su İşleri ekiplerince Rize'de heyelan ve hasar olan kesimlerde yürütülen çalışmalar tamamladı.

400 EV İÇİN SAĞLAMLAŞTIRMA ÇALIŞMASI

Çalışmalar kapsamında, bölgede toplam 108 evin nakledilmesine, bu ev sahiplerine 1.5 yıllık kira bedeli olarak 7'şer bin lira ödenmesine ve 400 evin ise sağlamlaştırılması için 153 istinat duvarı yapılmasına karar verildi.

Rize'deki sel ve heyelanın bilançosu

143 MİLYON 500 BİN TL HASAR

Kamulaştırma çalışmalarının da başlandığı kentte toplam 143 milyon 500 bin liralık hasar meydana geldiği belirtildi.

Rize'deki sel ve heyelanın bilançosu

Rize'deki sel ve heyelanın bilançosu

Rize'deki sel ve heyelanın bilançosu

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