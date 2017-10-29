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Rize'de sele kapılan adamın cesedi Batum sahilinde bulundu

Rize'de sele kapılarak kaybolan adamın cansız bedeni Batum sahilinde bulundu.

29.10.2017 - 13:15
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Rize'nin Fındıklı İlçesi'nde 16 Ekim günü etkili olan şiddetli yağışla Çağlayan Deresi'nin sürüklediği odunları toplamaya çalışırken, suya kapılarak, sürüklendiği denizde kaybolan 53 yaşındaki Erol Çabuk’un bulunması için AFAD, AKUT ve Sahil Güvenlik ekipleri karadan Sahil Güvenlik'e ait helikopter de havadan çalışmalarını sürdürdü. İki hafta sürdürülen çalışmalarda, Çaykur emeklisi Çabuk'a ulaşılamadı. Deniz akıntısının yönünü dikkate alan yetkililer, Çabuk'un bedeninin sürüklenme ihtimaline karşı Gürcistan makamlarını bilgilendirdi.

Rize'de sele kapılan adamın cesedi Batum sahilinde bulundu

KOLYESİNDEN TEŞHİS EDİLDİ

Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti'nin Batum kenti sahilinde, dün akşam saatlerinde bir erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan cenaze için Türk makamlarını bilgilendiren Gürcü yetkililer, teşhis için cesedin fotoğrafını Türk yetkililere gönderdi. Cesedin fotoğrafı, kayıp Çabuk'a ait olabileceği ihtimali üzerine yakınlarına gösterildi.

Rize'de sele kapılan adamın cesedi Batum sahilinde bulundu

BATUM SAHİLİNDE BULUNDU

Tanınmayacak halde olan ve boynuna takılı kolyeden teşhis edilen cenazenin Çabuk'a ait olduğunu belirleyen yakınları, Batum'a gitti. Çabuk'un cansız bedeninin denizdeki akıntıyla 64 kilometre sürüklenerek, Batum sahiline vurduğu anlaşıldı. Çabuk'un cenazesinin, Gürcistan'da yapılan işlemlerin ardından yarın teslim alınacağı öğrenildi.

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