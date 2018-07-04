Rizeli vatandaşın hayvan sevgisi

Rize’nin Çayeli ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki Eray Pehlivan, eşi ile birlikte 15 ay önce hobi olarak hayvancılık yapmaya karar verdi.

YAVRU İNEĞİ KENDİ İMKANLARIYLA DOĞURTTU

Aldıkları hamile ineği bir yıl besleyen çift, sonrasında hayvanı kendi imkânlarıyla doğurttu.

"HİÇBİR ZAMAN AYRI KALAMAM"

Doğduğu günden beri yavru ineği kendi elleriyle besleyen Eray Pehlivan, ineğinden hiçbir zaman ayrı kalamayacağını ve onunla baba-kız gibi yaşadıklarını ifade etti.

"GENEL OLARAK HAYVANLARI SEVİYORUM"

Pehlivan sözlerine şu şekilde devam etti: "Aldığımız ineğin doğumu gece olduğu için veteriner çağıramadık ve kendi imkanlarımız ile doğumunu gerçekleştirdik. Ben doğurttuğum için içime faklı bir heves daha girdi ve o gün bugün baba-kız gibi yaşıyoruz. Doğduğu günden beri sütünü, mamasını, her şeyini elimden yer elimden içer. Genel olarak hayvanları seviyorum. Kedim, köpeğim, kuşum da var. Evimiz de ahıra yakın, yerimizde müsait."

Pehlivan, ayrıca yavru ineğinden ayrı kalamayacağını belirtti.











