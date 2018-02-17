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Rizeliler eksi 15 derecede yaylada göle girdi

Kavron Yaylası’na çıkan Rizeliler, yayla evlerini kardan temizledikten sonra günün yorgunluğunu eksi 15 derecede göle girerek attılar.

İHA | 17.02.2018 - 14:40..
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Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde 2 bin 300 rakımlı yukarı Kavrun Yaylası’ndaki evlerini kontrol için bölgeye çıkan yayla sakinleri kapalı yolları açmakta bir hayli zorlandı.

Eksi 15 derecede yaylada göle girdiler İZLE

KARI KÜREYEREK YOLLARINA DEVAM ETTİLER

Ağaç kesme motorlarıyla karı ve yollarına düşen dalları kesen vatandaşlar karı küreklerle küreyerek yollarına devam edebildi.

Rizeliler eksi 15 derecede yaylada göle girdi

GÖLE GİRDİLER

Bölgeye çıkan yayla sakinleri evlerinin çatılarını ve etrafını karlardan temizledi. Yaklaşık 3 metreyi bulan kar kalınlığının bulunduğu yaylada kar temizlemekten yorulan yayla sakinlerinden Hüseyin Şahin, günün yorgunluğunu -15 derecede etrafı karlarla kaplı göle girerek attı.

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