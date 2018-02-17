Rizeliler eksi 15 derecede yaylada göle girdi

Zeytin Dalı Harekatı'nın durdurulması için eylem yapan terör yandaşları, FEMEN üyeleri gibi soyundu.

Brüksel'de en çok kullanılan isim 'Muhammed'

Keyifle okuduğumuz kitaplar nerelerde yazıldı hiç merak ettiniz mi? Dünyanın önde gelen usta yazarlar binlerce okura ulaşan kitaplarını farklı yer ve mekânlarda yazmışlar.

Keyifle okuduğumuz kitaplar nerelerde yazıldı hiç merak ettiniz mi? Dünyanın önde gelen usta yazarlar binlerce okura ulaşan kitaplarını farklı yer ve mekânlarda yazmışlar.

Bolu’da, Abant Tabiat Parkı yolunda iki otomobilin karıştığı trafik kazasında iki aileden toplam 8 kişi yaralandı.

1 Diyarbakır'da Afrin duasını duyanlar camiyi terk etti Cuma namazından sonra Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler için dua edildi, duaya amin demek istemeyenler camiden dışarı çıktı.

2 AB'den Türkiye'ye skandal vize serbesti şartı AB, Türkiye'nin vize serbesti konusundaki beklentisine ilişkin skandal bir karşılık verdi. Vize serbesti için terörle mücadele yasasının yumuşatılması ile Afrin konusunda şart koşuldu.

3 Şenol Güneş Konyalı muhabiri fırçaladı Konyalı muhabir Selim Akyüz'ün "Mehmet Özdilek'i hakeme doğru itmeniz doğru mu?" şeklindeki sorusuna kızan Şenol Güneş, "Soru sormuyorsunuz, karar veriyorsunuz. Saygısızlık yapma" diyerek cevap verdi.

4 Kardak krizi kameraya yansıdı Yunanistan ile Türkiye arasında, Kardak yakınında yaşanan güvenlik botu krizi kameralara yansıdı. Türk sınırlarını aşmaya çalışan Yunan güvenlik botuna Türk botu "uyarı dokundurması" yaptı.

5 İran'da Afrin protestolarına izin verilmedi İran'da; Türkiye'nin Suriye'de düzenlediği harekatın durmasını isteyen terör yandaşlarının planladığı protesto yürüyüşü yasaklandı.

6 Terör örgütü PKK yandaşları Fransa'da Türklere saldırdı Fransa'da PYD/PKK yanlıları, Türklerin yoğunlukta yaşadığı bir mahallede taşkınlık çıkartarak 4 Türkü yaraladı. Fransız polisleri Türklere saldıran teröristler için kılını dahi kıpırdatmadı.