Rizeliler eksi 15 derecede yaylada göle girdi

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde 2 bin 300 rakımlı yukarı Kavrun Yaylası’ndaki evlerini kontrol için bölgeye çıkan yayla sakinleri kapalı yolları açmakta bir hayli zorlandı.
Eksi 15 derecede yaylada göle girdiler İZLE
KARI KÜREYEREK YOLLARINA DEVAM ETTİLER
Ağaç kesme motorlarıyla karı ve yollarına düşen dalları kesen vatandaşlar karı küreklerle küreyerek yollarına devam edebildi.
GÖLE GİRDİLER
Bölgeye çıkan yayla sakinleri evlerinin çatılarını ve etrafını karlardan temizledi. Yaklaşık 3 metreyi bulan kar kalınlığının bulunduğu yaylada kar temizlemekten yorulan yayla sakinlerinden Hüseyin Şahin, günün yorgunluğunu -15 derecede etrafı karlarla kaplı göle girerek attı.