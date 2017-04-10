taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.752
USD
3,7263
EURO
3,9448
ALTIN
150,26
PETR
55,4700

Rize'ye Nisan ayında kar yağdı

Ovit Dağı Tüneli, hafta sonunda etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yeniden ulaşıma kapandı.

10.04.2017 - 10:46
  1. Haberler
  2. Yaşam

NİSAN

Rize'nin İkizdere ile Erzurum'un İspir İlçesi'ni birbirine bağlayan 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı geçidi, yoğun kar yağışının etkili olması üzerine 2016 yılının son günlerinde ulaşıma kapanmıştı.

NİSAN AYINDA KAR SÜRPRİZİ

Bölgeye gezmeye gelen ve Nisan ayında kar sürprizi ile karşılaşanlar önceki gün hava sıcaklığının 17 dereceye ulaştığı Rize'de bir gün sonra kar yağışı sürprizi ile karşılaştı.

Rize'ye Nisan ayında kar yağdı

KAR KALINLIĞI 30 SANTİMETREYE ULAŞTI

Hava sıcaklığındaki artışla karların erimesi ardından Karayolları ekiplerinin 10 gün süren çalışması ile önceki hafta ulaşıma açılabilen yol, hafta sonuna bölgede etkili olan yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Ovit geçidinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Rize'ye Nisan ayında kar yağdı

"15 GÜN ÖNCE BURADAYDIM, KAR YOKTU"

Ovit Dağı geçinde incelemelerde bulunan Rize Valisi Erdoğan Bektaş da, nisan ayında şiddetli kar yağışı ile karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "Çok farklı imkanlar sunan doğamız var. 15 gün önce  buradaydım ve kar yoktu. Gerçekten iyi planlayabilirsek ve proje geliştirebilirsek Rize'de mutlu edemeyeceğimiz turist türü yok. Rize'de herkesin her zevkine uygun 12 ay süreli turizm potansiyeli var." diyerek kar manzaralarını fotoğrafladı.

Rize'ye Nisan ayında kar yağdı

Rize'ye Nisan ayında kar yağdı

Rize'ye Nisan ayında kar yağdı

Rize'ye Nisan ayında kar yağdı

Rize'ye Nisan ayında kar yağdı

Rize'ye Nisan ayında kar yağdı

Rize'ye Nisan ayında kar yağdı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nun kaçış anı

15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nun kaçış anı

263
Hasan Kaçan'dan Tuluhan Tekelioğlu'na cevap

Hasan Kaçan'dan Tuluhan Tekelioğlu'na cevap

87
Referanduma 6 gün kala 3 anket sonucu

Referanduma 6 gün kala 3 anket sonucu

79
Almanya’dan ABD'ye: Yeni bir askeri gerilim anlamsız

Almanya’dan ABD'ye: Yeni bir askeri gerilim anlamsız

109
The Times Yenikapı'da milyonları göremedi

The Times Yenikapı'da milyonları göremedi

105
Avrupa’da oy verme işlemi sona erdi

Avrupa’da oy verme işlemi sona erdi

84
Leman Sam: Biz serseri bir aileyiz

Leman Sam: Biz serseri bir aileyiz

51
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM