Rize'ye Nisan ayında kar yağdı

Rize'nin İkizdere ile Erzurum'un İspir İlçesi'ni birbirine bağlayan 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı geçidi, yoğun kar yağışının etkili olması üzerine 2016 yılının son günlerinde ulaşıma kapanmıştı.

NİSAN AYINDA KAR SÜRPRİZİ

Bölgeye gezmeye gelen ve Nisan ayında kar sürprizi ile karşılaşanlar önceki gün hava sıcaklığının 17 dereceye ulaştığı Rize'de bir gün sonra kar yağışı sürprizi ile karşılaştı.

KAR KALINLIĞI 30 SANTİMETREYE ULAŞTI

Hava sıcaklığındaki artışla karların erimesi ardından Karayolları ekiplerinin 10 gün süren çalışması ile önceki hafta ulaşıma açılabilen yol, hafta sonuna bölgede etkili olan yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Ovit geçidinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

"15 GÜN ÖNCE BURADAYDIM, KAR YOKTU"

Ovit Dağı geçinde incelemelerde bulunan Rize Valisi Erdoğan Bektaş da, nisan ayında şiddetli kar yağışı ile karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "Çok farklı imkanlar sunan doğamız var. 15 gün önce buradaydım ve kar yoktu. Gerçekten iyi planlayabilirsek ve proje geliştirebilirsek Rize'de mutlu edemeyeceğimiz turist türü yok. Rize'de herkesin her zevkine uygun 12 ay süreli turizm potansiyeli var." diyerek kar manzaralarını fotoğrafladı.

























