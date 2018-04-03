taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.442
USD
3,9757
EURO
4,8946
ALTIN
171,14
PETR
67,7000

Rober Hatemo: Çok fazla kaslı oldum

Bir otelde sahne alan Rober Hatemo, açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi | 03.04.2018 - 07:34..
  1. Haberler
  2. Magazin

Rober Hatemo, son zamanda yaptığı spor çalışmalarına ilişkin konuştu.

Şarkıcı, "Çok fazla kas çalışması yapıyorum. Takım elbiselerim zor oluyor. Ne yapacağımı bilmiyorum." dedi.

Rober Hatemo: Çok fazla kaslı oldum

"BEN OYUMU CANDAN'A VERDİM"

MSG seçimlerinde Garo Mafyan ile Candan Erçetin’in başkanlık için müzik camiasını ikiye bölmesi hakkında ise ünlü şarkıcı, "Aralarında sorun yaşandığını bilmiyordum. Oyumu Candan Erçetin’e verdim. Böyle bir sorun olduğundan dün haberdar oldum. İkisi de çok iyi insanlar, ikisi de gerçekten müzisyen insanlar, çok değer verdiğim insanlardır. Birkaç ay sonra yeni şarkılar çıkıyor. Bunun müjdesini de size verebilirim." şeklinde konuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin utanç adası Goree'da

Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin utanç adası Goree'da

21
FETÖ elebaşı Gülen'in Haçlı hayranlığı

FETÖ elebaşı Gülen'in Haçlı hayranlığı

66
BBC sunucusu canlı yayında Can Dündar'ı rezil etti

BBC sunucusu canlı yayında Can Dündar'ı rezil etti

107
Cep telefonu hayatını kurtardı

Cep telefonu hayatını kurtardı

23
Bengü evleniyor

Bengü evleniyor

27
Yunan gazeteci ülkesinin Türkiye korkusunu anlattı

Yunan gazeteci ülkesinin Türkiye korkusunu anlattı

71
Akkuyu Nükleer Santrali'nde temel günü

Akkuyu Nükleer Santrali'nde temel günü

43
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM