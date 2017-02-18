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Robert De Niro'dan medyaya 100 bin dolar ödül teklifi

ABD'li ünlü aktör, tartışmalı çocuk aşılarıyla ilgili "gerçeği yazacak" gazetecilere 100 bin dolar ödül teklifinde bulundu.

18.02.2017 - 01:53
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sd

ABD'li ünlü aktör Robert De Niro, tartışmalı çocuk aşıları konusunda haber yapacak gazetecilere 100 bin dolar ödül vermeyi teklif etti.

De Niro, Washington'da katıldığı bir panelde, ABD'deki çocuk aşılarının güvenilirliğini sorguladı.

"AŞILAR OTİZME NEDEN OLUYOR"

Çocukluk çağında uygulanan ve kızamık, kızamıkçık ve kabakulak (KKK) aşılarında civa bazlı koruyucu madde "timerosal" kullanımının otizme neden olup olmadığının araştırılması gerektiğine dikkati çeken Robert De Niro, bu konuda "gerçeği yazacak" gazetecilere 100 bin dolar ödül teklifinde bulundu.

De Niro, oğlu Elliot'ın timerosal içeren KKK aşısı yapıldıktan sonra otizme yakalandığını ileri sürüyor.

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