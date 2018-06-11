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Robert De Niro'dan Trump'a küfür

Tiyatronun Oscar Ödülleri olarak nitelenen Tony Ödülleri törenine usta oyuncu Robert De Niro'nun kürsüden ABD Başkanı Donald Trump'a ettiği küfürler damga vurdu.

Haber Merkezi | 11.06.2018 - 12:48..
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Televizyondan canlı yayımlanan 74. Tony Ödülleri töreninde, rock efsanesi Bruce Springsteen'i sahneye davet etmek üzere kürsüye gelen Robert De Niro, Trump'a küfretti.

Robert De Niro'dan Trump'a küfür

Robert De Niro'dan Trump'a küfür ViDEO

TRUMP'A KÜFÜR

Oyuncular, yönetmenler ve yapımcılardan oluşan davetli kitlesi, çığıklar atıp ayakta alkışlamaya geçince 'aktörlerin aktörü', şöyle devam etti:  ''Artık kahrolsun Trump zamanı geçti. Şimdi …tir Trump.''

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ DEVAM ETTİLER

Ardından hiçbir şey olmamışçasına şarkı söylemesi için Springsteen'i sahneye çağıran konuşmasını yaptı. ABD'lilerin 'F...k' diye küfrü, yayımcı kanal CBS bipledi.

Ancak salondakilerle birlikte ödül törenini takip eden gazeteciler tarafından da duyuldu ve sosyal medyadan aynen paylaşıldı.

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