taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.335
USD
3,6432
EURO
4,3018
ALTIN
152,74
PETR
57,7700

Robert De Niro'dan Trump'a sert sözler

Robert De Niro New York'ta bir galaya katıldı. De Niro, "Trump aşağılık biri" dedi.

16.10.2017 - 19:02
  1. Haberler
  2. Magazin

ABD’li aktör Robert De Niro, her yıl düzenlenen Hudson River Park Galası’nda, Donald Trump’a küfür etti.

"S... GİT TRUMP"

“En büyük zevklerimden biri, Donald Trump gibi bu güzel parkın manzarasını görmeyi hak etmeyenlerin banka oturmasına izin vermemek olacak” dedi. "S... git Donald Trump. Bu pislik herifle her şey korkunç" dedi ve Trump'ı aşağılık biri olarak tanımladı.

Robert De Niro'dan Trump'a sert sözler

'TRUMP'A YUMRUK ATMAK İSTERDİM' DEMİŞTİ

De Niro'nun geçtiğimiz sene yürütülen 'Geleceğin İçin Oy Ver' kampanyası için hazırlanan videoda da halka, "Donald Trump'ın yüzüne yumruk atmak isterdim." şeklinde seslenmişti.

İlginizi Çekebilir
Serdar Ortaç boşanmanın eşiğinden döndü
Serdar Ortaç ve eşi Chloe hakkında geçen hafta magazin gündemine bomba gibi düşmüşen boşanma iddiası gerçek çıktı.
Cengiz Abazoğlu Jennifer Lopez’i giydirdi
Jennifer Lopez, Los Angeles’ta düzenlenen “One Voice: Somos” adlı yardım etkinliğinde konser verdi.
Zara: Bir daha evlenmem
İki kez evlenen ve boşanan ünlü şarkıcı Zara, artık evliliğe sıcak bakmadığını söyledi.
Ebru Şallı İtalya'da stres atıyor
Evli işadamı Uğur Akkuş ile yaşadığı aşkla tepki çeken 40 yaşındaki eski manken Ebru Şallı, soluğu İtalya'da aldı
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Irak Ordusu Kerkük'e operasyon başlattı

Irak Ordusu Kerkük'e operasyon başlattı

291
Trabzonspor Ersun Yanal ile yollarını ayırdı

Trabzonspor Ersun Yanal ile yollarını ayırdı

235
Deniz Baykal hastaneye kaldırıldı

Deniz Baykal hastaneye kaldırıldı

95
Mahsun Kırmızıgül: Bırakmıyorlar ki işimi yapayım

Mahsun Kırmızıgül: Bırakmıyorlar ki işimi yapayım

284
Bazı aileler Kerkük'ü terk ediyor

Bazı aileler Kerkük'ü terk ediyor

211
Peşmerge'nin gözyaşları

Peşmerge'nin gözyaşları

441
Hulusi Akar ile Yaşar Güler'in alıkonulma anı

Hulusi Akar ile Yaşar Güler'in alıkonulma anı

80
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM