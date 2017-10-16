Robert De Niro'dan Trump'a sert sözler

ABD’li aktör Robert De Niro, her yıl düzenlenen Hudson River Park Galası’nda, Donald Trump’a küfür etti.

"S... GİT TRUMP"

“En büyük zevklerimden biri, Donald Trump gibi bu güzel parkın manzarasını görmeyi hak etmeyenlerin banka oturmasına izin vermemek olacak” dedi. "S... git Donald Trump. Bu pislik herifle her şey korkunç" dedi ve Trump'ı aşağılık biri olarak tanımladı.

'TRUMP'A YUMRUK ATMAK İSTERDİM' DEMİŞTİ

De Niro'nun geçtiğimiz sene yürütülen 'Geleceğin İçin Oy Ver' kampanyası için hazırlanan videoda da halka, "Donald Trump'ın yüzüne yumruk atmak isterdim." şeklinde seslenmişti.