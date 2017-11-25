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Robert Fisk: ABD Orta Doğu'da bitti

The Independent'ın Orta Doğu muhabiri Fisk, Amerika'nın Orta Doğu'da artık etkisizleştiğini ve Kürtleri terk edeceğini ifade etti.

AA | 25.11.2017 - 16:19..
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İngiltere'de yayın yapan The Independent'ın deneyimli muhabiri, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen zirveyi ele alan Fisk, Amerika'nın Orta Doğu'da artık etkisizleştiğini yazdı.

Robert Fisk'e göre, Amerika'nın etkisizleştiğinin fotoğrafı ise Soçi Zirvesi'nde çekildi.

AMERİKA'NIN DEĞİL ERDOĞAN'IN SÖZÜ DİNLENİYOR

Osmanlı İmparatorluğu'nun eski topraklarında artık ABD başkanlarının sözünün eskisi gibi dinlenmediğini belirten Robert Fisk, bölgede artık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gibi isimlerin sözünün geçtiğini söyledi.

AA
Robert Fisk: ABD Orta Doğu'da bitti

KÜRTLERİ YALNIZ BIRAKACAKLAR

Amerika'nın bölgede Kürtleri yakın zamanda yalnız bırakacağının altını çizen İngiliz muhabir, bölgede değişmeyen tek şeyin adaletsizlik olduğunu da yazısına ekledi.

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