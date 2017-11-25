Robert Fisk: ABD Orta Doğu'da bitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'de halka hitap ettiğinde miting görüntüsünü aratmayan bir kalabalık vardı.

The Independent'ın Orta Doğu muhabiri Fisk, Amerika'nın Orta Doğu'da artık etkisizleştiğini ve Kürtleri terk edeceğini ifade etti.

1 Levent Yüksel'in yeni sevgilisi kendisinden 31 yaş küçük Şarkıcı Levent Yüksel, uzun zaman sonra yeni bir birlikteliğe başladı. Bu ilişkide dikkat çeken ayrıntı ise sevgilisinin yaşı oldu.

2 ODTÜ'de LGBT eylemi ODTÜ'de öğrencilerin LGBT filmi izleyeceği sırada elektriklerin kesilmesi nedeniyle eylemler düzenlendi.

3 Beyaz Saray'dan fikir birliği açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın görüşmesi hakkında Beyaz Saray'dan açıklama geldi.

4 Almanya Soçi için kararsız Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin buluşmasının ardından Alman Dışişleri Bakanlığı, Soçi'ye şüpheli baktığını açıkladı.

5 Emin Çölaşan'dan Ertuğrul Özkök'e salvolar Hürriyet yazarına yüklenen Çölaşan; korkak, zavallı ve omurgasız bir tip dediği Özkök'ün, gazeteciliğin yüz karası olduğunu yazdı.

6 Devlet Bahçeli'ye 2019'daki seçim ittifakı planı soruldu Geçmiş dönemlerde de siyasi ittifakların yapıldığını belirten MHP Lideri, bu deneyimlerden Türk siyasetinin yararlanması gerektiğini söyledi