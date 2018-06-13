Robert küfür etti, Trump

Bruce Springsteen'e özel ödül vermek için sahneye çıkan Robert De Niro Trump'a küfür edince ortalık bayram yerine döndü. Salondaki insalar Robert'ı ayakta alkışlarken, Trump'ın cevabı da aynı sertlikte oldu.

Robert ödülü sahibine vermeden önce, "Bir şey daha demek istiyorum. 'Kahrol Trump' değil. (F.ck Trump)" diyerek ellerini havaya kaldırdı.

TRUMP: "UYAN SERSEM"

Trump, "Çok düşük IQ'su olan Robert De Niro, filmlerde gerçek boksörlerden kafasına çok fazla yumruk yemiş. Dün gece onu izledim onun 'sersemlemiş' olduğuna inandım. Sanırım ekonomimizin istihdamda şu anda en iyi durumda olduğunun ve birçok şirketin yeniden ülkeye döndüğünün farkında değil. Uyan sersem!" ifadelerini kullandı.

Önceki gün katıldığı 72. Tony Ödülleri"nde Robert De Niro'nun ABD Başkanı Trump'a canlı yayında ettiği küfür geceye damga vurmuştu. Oscar ödüllü De Niro, salondakilerden büyük alkış almıştı.