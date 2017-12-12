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'Takbul teknolojisi' suçlulara göz açtırmayacak

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından askerlere dağıtılan ’takbul gözlüğü’ sayesinde şüpheliler ve suçlular gözden kaçmayacak.

İHA | 12.12.2017 - 14:40..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
'Takbul teknolojisi' suçlulara göz açtırmayacak

Bodrum’da uygulamaya giren takbul gözlüğüyle kimlik, plaka, yüz ve araç sorgulayan jandarma ekiplerini gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Güvercinlik Jandarma Karakolu önünde jandarma ekipleri tarafından takbul gözlükleriyle uygulama yapıldı.

'Takbul teknolojisi' suçlulara göz açtırmayacak

Türkiye’de sadece 10 adet olan takbul gözlükleri ile kimlik ve araç sorgusu yapan jandarma ekipleri saniyeler içerisinde sorgulamayı bitirdi.

Robocop jandarmalar görev başında

YÜZ TANIMA SİSTEMİ VAR

Güneş gözlüğü şeklinde olan takbul gözlüğü insan yüzünü tanımlama özelliğine sahip. Araç plaka sorgusu da yapabilen gözlük otomobil çalıntı ise plakanın o araca ait olup olmadığını, gerçek aracın başka bir marka olduğunu söylüyor. Görüntülü ve sesli olarak çalışabilen gözlük sayesinde kimlik sorgulaması ise 1 saniyede yapılıyor.

'Robocop jandarmalar' görev başında VİDEO

'Takbul teknolojisi' suçlulara göz açtırmayacak

JANDARMANIN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRIYOR

Mobil hat üzerinden jandarmanın ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün verilerini inceleyen gözlük, ehliyet, pasaport, kimlik kartı, araç plakası bilgileri ve suçlunun yüz tanımasını yaparak jandarma ekiplerinin işini kolaylaştırıyor.

Uygulamayı gören vatandaşlar ise uzun süre kimlik sorgusunda beklediklerini, bu teknoloji ile kısa sürede uygulamadan geçebileceklerini ifade ettiler.

'Takbul teknolojisi' suçlulara göz açtırmayacak

YAZILIMINI ODTÜ'LÜ PROFESÖRLER YAPTI

Gözlük SİMBT mühendislik tarafından geliştirildi. Bir grup emekli asker ve ODTÜ’lü profesörler tarafından üretilen gözlükte kamera sistemi ve yüz algılama sistemi gibi teknolojik özellikler bulunuyor.

'Takbul teknolojisi' suçlulara göz açtırmayacak

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