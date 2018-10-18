Robot eli 6 dakikada ayakkabı yapıyor

Amerikalı ayakkabı üreticisi bir firma, artık ayakkabı üretimi için robotlardan yararlanıyor. Bu robotların ayakkabıyı üretmesi ise oldukça kısa sürüyor.

AYAKKABIYI 6 DAKİKADA ÜRETİYOR

Tek bir ip kullanarak ayakkabıyı hazırlayan ve 'Uneekbot' adı verilen robot eli, ayakkabıyı 6 dakikada üretiyor.

Robot 6 dakikada ayakkabı yapıyor VİDEO

KALIBI İNSANLAR HAZIRLIYOR

Ayakkabının kalıbı ise 30 dakikada insan eli değerek hazırlanıyor. Son dokunuş her zamanki gibi insan eline ait. En hızlı işlemi ise robotlar gerçekleştiriyor.