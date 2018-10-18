taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.63055
Euro
6.48405
Altın
1227.0195
Borsa
97624.77
Gram Altın
220.787

Robot eli 6 dakikada ayakkabı yapıyor

'Uneekbot' adı verilen robot eli 6 dakikada ayakkabı üreterek herkesi şaşırttı.

Haber Merkezi | 18.10.2018 - 17:18..
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Amerikalı ayakkabı üreticisi bir firma, artık ayakkabı üretimi için robotlardan yararlanıyor. Bu robotların ayakkabıyı üretmesi ise oldukça kısa sürüyor.

Robot eli 6 dakikada ayakkabı yapıyor

AYAKKABIYI 6 DAKİKADA ÜRETİYOR

Tek bir ip kullanarak ayakkabıyı hazırlayan ve 'Uneekbot' adı verilen robot eli, ayakkabıyı 6 dakikada üretiyor.

Robot 6 dakikada ayakkabı yapıyor VİDEO

Robot eli 6 dakikada ayakkabı yapıyor

KALIBI İNSANLAR HAZIRLIYOR

Ayakkabının kalıbı ise 30 dakikada insan eli değerek hazırlanıyor. Son dokunuş her zamanki gibi insan eline ait. En hızlı işlemi ise robotlar gerçekleştiriyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ekonomik saldırılara karşı alınan önlemler

Ekonomik saldırılara karşı alınan önlemler

570
Konya Müze Müdürü görevden alındı

Konya Müze Müdürü görevden alındı

265
Putin Sisi ile yeni Rus otomobilini test etti

Putin Sisi ile yeni Rus otomobilini test etti

88
Kaşıkçı cinayeti Türkiye'ye yıkılmaya çalışılıyor

Kaşıkçı cinayeti Türkiye'ye yıkılmaya çalışılıyor

128
Süleyman Soylu trafikte yaya kanunu duyurdu

Süleyman Soylu trafikte yaya kanunu duyurdu

381
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne yeni kapı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne yeni kapı

169
Erdoğan ile Bahçeli EYT konusunda mutabık kaldı

Erdoğan ile Bahçeli EYT konusunda mutabık kaldı

488
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM