taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.351
USD
3,8010
EURO
4,6864
ALTIN
162,23
PETR
63,0100

Robot köpekler şimdi de kapı açıyor

Bir firma tarafından geliştirilen köpek robotlar, ekstra kolları sayesinde kapıları açıyor, tutuyor ve sonrasında tekrar kapatıyor.

Haber Merkezi | 13.02.2018 - 10:04..
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Dünyada farklı şekillerde geliştirilen robotlar, hayatlarımıza girdi bile. İlerde de girecek ve belki de insan yaşamını tehdit edecek. Şimdi ise ünlü bir firma, köpek robotlar üzerinde bir çalışma gerçekleştiriyor.

Robot köpekler şimdi de kapı açıyor

5 KOLLU KÖPEK ROBOT

Yapılan çalışmayla birlikte robotların ekstra kollarının olması hedeflendi ve bu kapsamda robota 5 kol ilave edildi. SpotMini adı verilen köpek robotlar, önce kapı kulbunun yerini tespit ediyor, ardından da ekstra kollarını kullanarak kapıyı açıyor.

Robot köpekler şimdi de kapı açıyor ViDEO

KAPIYI AÇIYOR TUTUYOR VE SONRA KAPATIYOR

Ekstra kolu sayesinde kusursuz bir şekilde kapıyı açan robot, arkadaşının kapıdan geçmesini sağlamak için kapıyı tutuyor. Bu sırada kapıya ayağını da koyan SpotMini, geçişi garanti altına alıyor.

Robot köpekler şimdi de kapı açıyor

3 BOYUTLU KAMERALAR DA DENENİYOR

Köpek robotları geliştiren firmanın; robotlar üzerinde 3 boyutlu kameralar kullandığını ve gelişmiş bir otonom kontrol sistemi üzerinde çalıştığı da gelen haberler arasında.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
5G teknolojisi ile internet hızı 20 katına çıkacak
Bilim insanlarının üzerinde çalıştığı, internet hızını 20 katına çıkacak olan 5G teknolojisi, 2020 yılına kadar hizmete sunulacak.
F-16'ların yerini alacak yerli uçak için seferberlik
Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi'nin ön tasarım sürecinde görev alacak ekiplerin oluşturulması için adeta mühendis seferberliği başlatıldı.
F-16'ların yerini alacak yerli uçak için seferberlik
Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi'nin ön tasarım sürecinde görev alacak ekiplerin oluşturulması için adeta mühendis seferberliği başlatıldı.
Elektrikli araçlara iki kat yol aldıracak yakıt pili üretti
Erzurum'da Atatürk Üniversitesi'nde bir öğretim üyesi, elektrikle çalışan araçlarda lityum bataryalara göre iki kat fazla yol alınmasını sağlayacak yakıt pili üretmeyi başardı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şehide haciz olayında davacı konuştu

Şehide haciz olayında davacı konuştu

204
Zeytin Dalı bitene kadar gelirini Mehmetçik'e bağışladı

Zeytin Dalı bitene kadar gelirini Mehmetçik'e bağışladı

153
Kadir İnanır yoğun bakımda Afrin'i sordu

Kadir İnanır yoğun bakımda Afrin'i sordu

299
Trump: Orta Doğu'da harcanan 7 trilyon dolar büyük hata

Trump: Orta Doğu'da harcanan 7 trilyon dolar büyük hata

202
Devlet Bahçeli ABD'ye Vietnam'ı hatırlattı

Devlet Bahçeli ABD'ye Vietnam'ı hatırlattı

75
Şakalaştığı kız arkadaşını silahla alnından vurdu

Şakalaştığı kız arkadaşını silahla alnından vurdu

108
Etkisiz hale getirilen terörist sayısı: 1439

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı: 1439

143
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM