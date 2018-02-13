Dünyada farklı şekillerde geliştirilen robotlar, hayatlarımıza girdi bile. İlerde de girecek ve belki de insan yaşamını tehdit edecek. Şimdi ise ünlü bir firma, köpek robotlar üzerinde bir çalışma gerçekleştiriyor.

5 KOLLU KÖPEK ROBOT

Yapılan çalışmayla birlikte robotların ekstra kollarının olması hedeflendi ve bu kapsamda robota 5 kol ilave edildi. SpotMini adı verilen köpek robotlar, önce kapı kulbunun yerini tespit ediyor, ardından da ekstra kollarını kullanarak kapıyı açıyor.

Robot köpekler şimdi de kapı açıyor ViDEO

KAPIYI AÇIYOR TUTUYOR VE SONRA KAPATIYOR

Ekstra kolu sayesinde kusursuz bir şekilde kapıyı açan robot, arkadaşının kapıdan geçmesini sağlamak için kapıyı tutuyor. Bu sırada kapıya ayağını da koyan SpotMini, geçişi garanti altına alıyor.

3 BOYUTLU KAMERALAR DA DENENİYOR

Köpek robotları geliştiren firmanın; robotlar üzerinde 3 boyutlu kameralar kullandığını ve gelişmiş bir otonom kontrol sistemi üzerinde çalıştığı da gelen haberler arasında.