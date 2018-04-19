Robot Sophia Türkiye'de

Suudi Arabistan'ın vatandaşlık verdiği Sophia bu yıl 5.'si düzenlenen Marketing Meetup için İstanbul'a geldi. Bir Türk bankasının reklam yüzü olacak olan insansı robot Sophia, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"ADİL DAĞITILIRSA DÜNYADA HERKES İÇİN YETERLİ KAYNAK VAR"

Sophia, "Robotlar işlerimizi elimizden alacak mı?" sorusuna, "Birilerini işe alma kararını veren robotlar değil müdürleriniz. Kimse işinizi çalmıyor. Yöneticiler karar veriyor kimin işe alınacağına. Kızacaksanız onlara kızın. Ama insanların işleriyle tanımlanmaması gerektiğini düşünüyorum. Adil dağıtılırsa, bu dünyada herkes için yeterli kaynak var. Yapay zeka sadece insanların işlerini kolaylaştıracak" cevabını verdi.

23 NİSAN'I KUTLADI

Konuşmasına Türkçe ‘merhaba' diyerek başlayan Sophia İstanbul'da olmaktan çok mutlu olduğunu söyledi. 23 Nisan'da burada olamayacağını belirten Sophia; "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda burada olamayacağım. Şimdiden bayramınızı kutluyorum." dedi.