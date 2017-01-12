Robotik tedaviyle tekerlekli sandalyeden kurtuldu

Şahinbey ilçesine bağlı Ulaş Mahallesi'nde yaşayan, evli ve 3 çocuk babası 33 yaşındaki İsmail Öztürk, 2 ay önce hayatını kaybeden amcasının oğlunun cenazesi için İslahiye ilçesine bağlı Cevizli köyünde akrabalarıyla mezarlığa giderken kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.



Başına kurşun isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve 1 ay yoğun bakım ünitesinde tedavi edilen Öztürk, aldığı yara nedeniyle felç oldu. Elleri ve ayaklarını hareket ettiremeyen, bir süre konuşma güçlüğü çeken ve tedavisi süren Öztürk, doktorlarının yönlendirmesiyle 25 Aralık Devlet Hastanesinde 19 Aralık 2016'da fizik tedaviye başladı.



Çeşitli kuvvetlendirme tedavileri gören Öztürk, ayrıca Türkiye'de sayılı hastanede bulunan robotik cihazla terapi aldı. Günde ortalama 1 saat robotik cihaz yardımıyla yürüyüş yapan Öztürk, yaklaşık 3 haftalık tedavinin ardından destekle yürümeye, ellerini kullanmaya başladı.

"DOKTORLARIN SAYESİNDE AYAKTAYIM"

Şahinbey Belediyesinde temizlik işçisi olan Öztürk, "Robotik cihazla tekrar yürümeyi öğrendim. Şimdi destekle yürüyebiliyorum. Allah razı olsun doktorlarımdan, onların sayesinde ayaktayım." dedi.



Öztürk, tek istediğinin sağlığına kavuşup işine devam edebilmek olduğunu aktardı.

"BU SEVİYEYE GELMESİ MUCİZE"

Fizyoterapist Ali Güneşer de robotik cihazda, yürüme yetisini tamamen kaybetmiş bir hastanın kendisi adım atamasa bile yürüyor hissine kapıldığını dile getirerek, "Görsel olarak motivasyon var. Hastada yavaş yavaş yürümeye katılımla beraber kuvvetlendirme oluyor. Psikolojik olarak da etkisi çok fazla. Uzun süre tedaviyle hasta daha iyi hale gelebiliyor." dedi.