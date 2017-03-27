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Robotlar çalışanların yüzde 30'unu işinden edebilir

İngiltere'de yapay zekaya dayalı robot sistemlerin 2030 yılına kadar çalışanların yüzde 30'unun işlerini elinden alabileceği öne sürüldü.

27.03.2017 - 14:37
  1. Haberler
  2. Teknoloji

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PricewaterhouseCoopers (PwC) tarafından hazırlanan araştırmada, yapay zekaya dayalı robot sistemlerin 2030'a kadar ABD’de toplam istihdamın yüzde 38’ini, Almanya’da yüzde 35’ini, Japonya’da ise yüzde 21’ini oluşturabileceği belirtildi.

"DAHA GÜVENLİ"

Konuya ilişkin olarak açıklamada bulunan PwC Başekonomisti John Hawksworth, "Daha çok elle yapılan rutin işler risk alanı içerisinde olacak. İnsan dokunuşuna ihtiyaç duyulan sağlık, eğitim gibi alanlar ise daha güvenli." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK ULAŞIM SEKTÖRÜNÜ ETKİLEYECEK

İlerleyen yıllarda yapay zekaya dayalı robot sistemlerin yüzde 59 ile en çok ulaştırma sektörünü etkilemesi, yüzde 46 ile imalat, yüzde 44 ile toptan satış ve perakende, yüzde 37 ile yönetim ve destek hizmetlerini etkilemesinin beklendiği belirtildi.

Ayrıca yapay zekaya dayalı robot sistemlerin yüzde 32 ile finans ve sigorta, 24 ile inşaat, 22 ile sanat ve eğlence, 19 ile tarım ve balıkçılık, 17 ile sağlık, yüzde 9 ile de eğitim sektörlerini etkilemesinin öngörüldüğü hatırlatıldı.

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