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Robotlar yüzünden 800 milyon kişi işsiz kalacak

Robotların 2030'a kadar 400 ila 800 milyon kişiyi işsiz bırakacağı öne sürüldü.

AA | 30.11.2017 - 15:23..
  1. Haberler
  2. Teknoloji

McKinsey Global Enstitüsü tarafından yürütülen araştırmaya göre, robotların 2030'a kadar dünya genelinde 400 ila 800 milyon kişiyi işsiz bırakacağı belirtildi.

Robotlar yüzünden 800 milyon kişi işsiz kalacak

HER BEŞ ÇALIŞANDAN BİRİ ETKİLENECEK

Enstitü tarafından 800 meslekle ilgili 46 ülkede yürütülen araştırmada, robotların iş hayatına dahil edilmesiyle bu durumdan her beş çalışandan birinin etkileneceği kaydedildi.

Robotlar yüzünden 800 milyon kişi işsiz kalacak

GELİŞMİŞ ÜLKELERDE 3 KİŞİDEN BİRİ İŞSİZ KALACAK

Robotların tüm dünyada değil, daha çok zengin ülkelerde yoğun olarak kullanılacağı düşünüldüğünde iş kaybının daha çok bu ülkelerde yaşanacağına dikkat çekilen araştırmada, Almanya ve ABD gibi gelişmiş ülkelerde her üç kişiden birinin etkileneceği ifade edildi.

Araştırmaya göre, robot devriminin toplumlara hasar vermeden hayata geçirilebilmesi için devletlerin farklı iş alanlarındaki eğitimlere yatırım yapması gerekiyor.

Robotlar yüzünden 800 milyon kişi işsiz kalacak

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