'Robotlara özgür irade vermek insanlığın sonu olabilir'

günümüzde robotların çok geliştiğini ve her geçen gün insanlara sunduğu kolaylıkların arttığını söyleyen Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan, bu gelişmenin süreceğini belirtti.

"İNSANDAN AYIRT EDİLMESİ İMKANSIZ ROBOTLAR..."

Robotların endüstride güvenli bir şekilde kullanıldığını dile getiren Yıldızhan, “Otomasyon daha da yaygınlaşacak. Her yönden insanı taklit eden, hatta insandan ayırt edilmesi imkansız robotlar yapılacak. Yalnızca mükemmel olarak çalışan ve hareket eden değil, aynı zamanda öğrenen, konuşan, tartışan, şaka ve espri yapan, şiir yazan, çeşitli sanatsal faaliyetlerde bulunan, müzik besteleyen robotlar geliştirilecek.” dedi.

"ROBOTLAR DA AHLAKLI OLMALI"

Robotlar ve yapay zeka geliştirilirken etik açıdan da olayın düşünülmesi gerektiğini söyleyen Yıldızhan, “Bu noktada 'Öğreti'nin tamamı ve özellikle içinde yer alan 'Öğreti Ahlakı' yol gösterici olacaktır. Robotlar da ahlaklı olmalıdırlar. Kontrol altında olduktan sonra robotların zekalarının ve yeteneklerinin aşırı derecede gelişmesinde sakınca yoktur. Zeka ve yetenekleri arttıkça hizmet kapasiteleri de artar. Robotlara 'Nefsin Şubeleri' diyebileceğimiz insana ait çeşitli duygular da yüklenebilir. Böylece daha ileri bir gelişmişlik düzeyine ulaşabilirler.

"ROBOTLARA ÖZGÜR İRADE VERİLMEMELİ"

Yapay zeka ile harikalar yaratabilirler. Ancak robotlar ne kadar gelişirse gelişsinler onlara asla sınırsız ve ucu açık bir özgür irade verilmemelidir. Onlara tercihleri konusunda çok fazla seçenekler sunulabilir, fakat bu iradenin sonu mutlaka insan tarafından belirlenmelidir ve ucu açık olmamalıdır. Nihai tercihler daima insan tarafından bir sonuca bağlanmalıdır.” diye konuştu.



