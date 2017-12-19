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Rock yıldızlarından aforizmalar: Kıssa, Hisse Rock'n Roll

Genç yazar Berk Kuruçay, Kitap Ayracı’na konuştu.

Özel Haber | 19.12.2017 - 17:31..
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berk kuruçay

Berk Kuruçay, henüz 20'sinde genç bir yazar ve "Leonard Cohen, Bob Dylan, Tom Waits ve Chris Cornell" şarkılarının hikâyelerini içeren 4 kitap yazdı. Hatta müzikten anladığını fark ettiğinde müzik yapmaya da başladı.

En son Eylül'de "Kıssa, Hisse, Rock'n Roll" yayımlandı. Genç yazar, adıyla özellikle ilgi çeken, müzisyenlerden aforizmalar içeren kitabını köşemiz için anlattı.

Rock yıldızlarından aforizmalar: Kıssa, Hisse Rock'n Roll

(Berk Kuruçay)

Kıssa, Hisse, Rock'n Roll

Kitabınızdan biraz bahsedelim, konusu nedir?

Kitap, ünlü müzisyenlerin; hayat, aşk, para, şöhret, bağımlılıklar, ilişkiler, müzik, başarı vs. gibi şeyler hakkında söyledikleri sözlerin bir derlemesi.

Peki kitabı yazmaya nasıl karar verdiniz?

Yıllar boyunca şöhretlerinin baskısı altında yaşayan bu adamlar, hayatın ne olduğunu herhangi bir insandan daha iyi biliyorlar. Gittikleri her yerde takip ediliyorlar, verdikleri her konser konuşuluyor, ağızlarından her çıkan söz olay oluyor. İşte tam o aşamada devreye girdim ve ağızlarından çıkan sözleri daha önce hiçbir kitapta derli toplu göremediğim için bir solukta okunabilecek şekilde derlemeye karar verdim. Birer birer incelenmiş olan bu müzisyenlerin sözlerinin hepsini; hayat, müzik, aşk, bağımlılık, başarı, para, şöhret vs. gibi başlıklar altında topladım.

İsmi de oldukça ilginç, nasıl karar verdiniz?

Kitabın ismini kıssadan hisse mantığıyla oluşturdum, çünkü söyledikleri sözlerin hepsi aslında bir ders niteliğinde.

Rock yıldızlarından aforizmalar: Kıssa, Hisse Rock'n Roll

Roman yazarak başlamayın

Çok gençsiniz. Yazmak isteyip de cesaret edemeyen gençlere ne söylemek istersiniz?

Roman yazarak başlamayın. 30’undan önce bir roman yazıp bir şekilde basılan yazarların hepsi bundan pişmanlık duydu. Bunun yerine kısa hikâyeler ve denemeler yazarak kendi gelişiminizi gözlemleyin ve kendi ‘dilinizi’ oluşturun. Sevdiğiniz yazarlar olabilir ama onlara benzemeye çalışmayın. Çünkü ister istemez onlardan aldığınız parçalarla onları taklit etmeye başlayacaksınızdır. Para kazanmak için yazmayın, aslına bakarsanız para kazanmak için hiçbir iş yapmayın. Asla vazgeçmeyin, aklınıza ne gelirse yazın; yazmaktan çekinmeyin! Yazdığınız şeyleri insanların sevgisi veya ilgisi için yazmayın, kendiniz için yazın.

Ve en önemlisi de gittiğiniz bu yolda size inanmayan insanlardan uzak durun, en kötüsü onlardır…

Rock yıldızlarından aforizmalar: Kıssa, Hisse Rock'n Roll

(Bob Dylan)

Kitaptan seçtiğimiz aforizmalar

Hayat

- Zihin paraşüt gibidir, açık değilse işe yaramaz. (Frank Zappa)

- Kaç yaşında olduğunu arkadaşlarından hesapla, yıllarla değil. Ne kadar mutlu olduğunu güldüğün anlarla hesapla, parayla değil. (John Lennon)

- Bazı insanlar yağmuru hisseder, diğerleri ise sadece ıslanır. (Bob Dylan)

- Korkularınızla yaşamaktan daha iyi seçenekleriniz yok mu? Hadi ama... (Lemmy Kilmister)

Rock yıldızlarından aforizmalar: Kıssa, Hisse Rock'n Roll

(Jimi Hendrix)

İlham

- O kadar hüzünlü şarkılar yazmak istiyorum ki, dinleyen birisinin üzüntüden parmakalrı üç yerinden kırılsın istiyorum. (Nick Cave)

- İnsanlara, tutunamları için birer hayal vermelisiniz. Bundan daha büyük iyilik olamaz. (Jimi Hendrix)

- Elvis'ten önce bir şey yoktu. (John Lennon)

Rock yıldızlarından aforizmalar: Kıssa, Hisse Rock'n Roll

(Bruce Springsteen)

Şöhret

- Para belki mutluluğu satın alamaz; ama size çok güzel bir yat alabilir. (David Lee Roth)

- Bir yere seyirci çekmekten daha zor bir şey varsa; o da, onları orada tutmaktır. (Bruce Springsteen)

Sanat

- Acıyla yaşamak bir sanattır. (Eddie Vedder)

- Söyleyeceklerinizin nasıl bir etki yaratacağını söylemeden bilemezsiniz. O yüzden; bağırın! (Lou Reed)

Rock yıldızlarından aforizmalar: Kıssa, Hisse Rock'n Roll

(David Bowie)

Başarı

- Eğer yapmaya değiyorsa, abartmaya da değer. (Steven Tyler)

- Yarın, yarının ayak seslerini duyabilen insanlar içindir. (David Bowie)

Müzik

- Müzisyenelrin işi huzurlu insanları huzursuz etmek, huzursuz insanlara huzur vermektir. (Woody Guthrie)

- İster çalıp söyleyin, isterseniz dinleyin ve deneyimleyin. Hiç fark etmez. Müzik bir şekilde hayatınızı etkileyecektir. (Jimmy Page)

Rock yıldızlarından aforizmalar: Kıssa, Hisse Rock'n Roll

(George Harrison)

İlişkiler

- Gazeteci: Evli misiniz?

Harrison: Hayır, George'um. (George Harrison)

- Kendilerinden kaçmak için çılgınca etrafta koşuşan ve gökkuşağındaki tüm renklerce yutulan insanları gördüm. (Jimi Hendrix)

Mutluluk

- Kimse buradan sağ çıkamayacak; o yüzden keyif almaya odaklanın. (Jim Morrison)

Rock yıldızlarından aforizmalar: Kıssa, Hisse Rock'n Roll

Kıssa, Hisse, Rock'n Roll

Berk Kuruçay

Karakarga Yay.

S.: 204

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