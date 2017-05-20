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Rodos Adası'na kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı

Rodos Adası'na kaçmaya çalışan 9 FETÖ'cü, 2 organizatörle birlikte gözaltına alındı.

20.05.2017 - 11:58
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edli

Muğla'da bir istihbaratı değerlendiren Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dalaman ilçesi Dalgakıran sahiline operasyon düzenledi.

9 FETÖ'CÜ, 2 ORGANİZATÖR

Operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçmaya çalıştıkları belirlenen FETÖ/PDY üyesi 9 zanlı yakalandı. Zanlıların yanında iki de çocuk olduğu öğrenildi. Operasyonda, zanlıların yasa dışı geçişine aracılık ettikleri öne sürülen iki de organizatör gözaltına alındı.

YÜKLÜ MİKTARDA PARA

Sahilde kendilerini Rodos'a götürecek tekneyi bekledikleri tespit edilen zanlıların üzerinde yüklü miktarda para olduğu ifade edildi.

Zanlılar, ifade işlemleri için Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürüldü.

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