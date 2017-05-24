Rodrigo Duterte Rusya'da

Resmi ziyaret için Moskova'da bulunan Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi.

ZİYARETİ YARIM KALDI

Duterte, ülkesinde terör örgütü DEAŞ'a bağlı bir grubun Mindanao bölgesini kuşattığını anlatarak, çatışmaların devam ettiğini ve bu nedenle ziyaretini yarıda keserek ülkesine döneceğini söyledi.

"YARDIM İSTEMEK İÇİN GELDİM"

Rusya'yı yakın dost olarak gördüklerini vurgulayan Duterte, "Buraya sizin desteğinizi almak ve yardım istemek için geldim. Ülkemiz modern silahlara ihtiyaç duyuyor. ABD'ye bazı siparişlerimiz vardı ancak orada durum net değil. DEAŞ'la mücadele etmek için modern silahlara ihtiyacımız var." diye konuştu.

Saldırıda hayatını kaybedenler için Duterte'ye başsağlığı temennisinde bulunan Putin, durumun bir an önce normale dönmesini umut ettiğini dile getirdi.