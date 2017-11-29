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Rögar çukuruna düşen atın imdadına itfaiye yetişti

Kocaeli'de açık olan rögar çukuruna düşen at, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

AA | 29.11.2017 - 16:34..
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Yenişehir Mahallesi Şehit Ender Güven Caddesi'nde açık olan rögar çukuruna düşen atı, kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalışan ancak başarılı olmayan vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

VATANDAŞ VE İTFAİYE SEFERBER OLDU

Olay yerine gelen ekipler, ağzı dar olması nedeniyle rögarı genişletmek için olay yerine kepçe çağırdı. Kepçe yardımıyla kazılan rögarın çevresi, hilti ve beton kesici testereyle genişletildi.

AA
Rögar çukuruna düşen atın imdadına itfaiye yetişti

VİNÇLE ÇUKURDAN KURTARILDI

Bu arada atın halat yardımıyla yukarı çekilmek istenildiği esnada, çalışmaları izleyen iki vatandaş yanlış işlem yapıldığını öne sürdü. Ekipler ile vatandaşlar arasında kısa süreli tartışma ve arbede yaşandı. Daha sonra halatla bağlanan at, itfaiye aracının vinciyle çekilerek, bulunduğu yerden çıkarıldı. Veteriner muayenesinde çeşitli yerlerinde sıyrıklar tespit edilen at, sahibine teslim edildi.

AA
Rögar çukuruna düşen atın imdadına itfaiye yetişti

AA
Rögar çukuruna düşen atın imdadına itfaiye yetişti

AA
Rögar çukuruna düşen atın imdadına itfaiye yetişti

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