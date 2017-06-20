Rögar kapağı hırsızı, polis aracına çarpınca yakalandı

Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aslanlıkışla Caddesi üzerinde meydana geldi. Hırsızlık Büro ve Güven Timlerine bağlı ekipler devriye görevi yaptıkları sırada daha önceden hırsızlık olaylarında kullanılan 42 PT 022 otomobile 'dur' ihtarında bulundu.

DUR İHTARINA UYMADI

Sürücü 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Yaklaşık 15 dakika süren kovalamaca sonucunda otomobil önce kaldırıma ardından da polis aracına çarparak durdu. Bu arada şüpheli ise arabadan inerek kaçmaya başladı.

GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan kovalamaca sonucu şüpheli Hüseyin Aydın yakalanarak gözaltına alındı. Otomobilde inceleme yapan polis bagajda çok sayıda çalındı rögar kapağına rastladı. Aydın'ın özellikle sanayi siteleri içerisindeki rögar kapaklarını çaldığı öğrenildi.

GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİ

Hırsızlık olaylarının biri ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Daha önceden poliste suç kaydı bulunan Aydın, işlemleri için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.