Olay, 2 Mayıs'ta merkez Akdeniz İlçesi Müfite İlhan Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Henüz kimliği saptanamayan 5 yaşındaki erkek çocuğu, babası ile birlikte markete alışveriş yapmak için girdi. Marketten çıkınca babasının arkasında kalan çocuk, yaklaşık 3 yıldır beton kapağı kırık olan rögarın üstüne konulan tahtaya basınca kendisini bir anda çukurun içinde buldu. Arkasına döndüğünde çukurun içine düşen çocuğunu gören baba, korku içinde çocuğunu rögardan çıkardı. Çocuğun düştüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Market işletmecisi Veysi Özcan, rögar beton kapağının yaklaşık 3 yıldır kırık olduğunu kaydederek, "Büyükşehir Belediyesine defalarca telefon ederek durumu bildirdim. Ancak kimse gelmedi. Bende bunun üzerine önlem olarak kırık yere tahta koydum. Daha önce de muhtara konuyu söyledim. Muhtar da belediyeye durumu bildirdi ancak yine de kimse gelmedi." dedi.

Rögara düşen çocuğu babası kurtardı VİDEO

















