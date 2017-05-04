taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
93.688
USD
3,5478
EURO
3,8832
ALTIN
140,89
PETR
50,3100

Rögara düşen çocuğu babası kurtardı

Mersin'de kırık rögar kapağından çukura düşen çocuk, babası tarafından kurtarıldı.

04.05.2017 - 13:15
  1. Haberler
  2. İç Haber

Olay, 2 Mayıs'ta merkez Akdeniz İlçesi Müfite İlhan Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Henüz kimliği saptanamayan 5 yaşındaki erkek çocuğu, babası ile birlikte markete alışveriş yapmak için girdi. Marketten çıkınca babasının arkasında kalan çocuk, yaklaşık 3 yıldır beton kapağı kırık olan rögarın üstüne konulan tahtaya basınca kendisini bir anda çukurun içinde buldu. Arkasına döndüğünde çukurun içine düşen çocuğunu gören baba, korku içinde çocuğunu rögardan çıkardı. Çocuğun düştüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Rögara düşen çocuğu babası kurtardı

Market işletmecisi Veysi Özcan, rögar beton kapağının yaklaşık 3 yıldır kırık olduğunu kaydederek, "Büyükşehir Belediyesine defalarca telefon ederek durumu bildirdim. Ancak kimse gelmedi. Bende bunun üzerine önlem olarak kırık yere tahta koydum. Daha önce de muhtara  konuyu söyledim. Muhtar da belediyeye durumu bildirdi ancak yine de kimse gelmedi." dedi.

Rögara düşen çocuğu babası kurtardı VİDEO

Rögara düşen çocuğu babası kurtardı

Rögara düşen çocuğu babası kurtardı

Rögara düşen çocuğu babası kurtardı

Rögara düşen çocuğu babası kurtardı

Rögara düşen çocuğu babası kurtardı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan-Putin görüşmesi dünya basınında

Erdoğan-Putin görüşmesi dünya basınında

94
Uğur Dündar: Uyuyan dev kıpırdandı

Uğur Dündar: Uyuyan dev kıpırdandı

380
İngiliz Kraliyeti'nde acil durum söylentisi

İngiliz Kraliyeti'nde acil durum söylentisi

81
Adana'da kız isteme: 6 ölü

Adana'da kız isteme: 6 ölü

91
TF-X'in ilk fotoğrafı yayınlandı

TF-X'in ilk fotoğrafı yayınlandı

161
Ömer Faruk Kavurmacı hakkında tahliye kararı

Ömer Faruk Kavurmacı hakkında tahliye kararı

386
Erdoğan Rus askerlerinin fotoğraflarını Putin'e gösterdi

Erdoğan Rus askerlerinin fotoğraflarını Putin'e gösterdi

71
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM