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Rögarlar patlayınca D-100 sular altında kaldı

Merter'de patlayan rögarlar su baskınlarına neden oldu.

18.07.2017 - 12:17
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İstanbul Merter yağıştan en çok zarar gören yerlerden bölgelerden biri oldu. Etkili olan sağanak yağış yolların, tahliye kanallarının dakikalar içinde sularla dolmasına yol açtı.

PATLAYAN RÖGARLARDAN TAŞAN SULAR SU BASKININA NEDEN OLDU

Ama su baskınlarının asıl nedeni rögarların patlaması oldu. Kanalizayon sistemi tahliyede yetersiz kalınca rögarlar patladı, buralardan fışkıran sular yağmurdan daha hızlı su baskınına yol açtı.

SULARIN YÜKSEKLİĞİ  ÜST GEÇİT MERDİVENLERİNE KADAR ÇIKTI

Sular yaya üst geçit merdivenlerinin ilk basamaklarına kadar yükseldi. Bu nedenle yayalar bir süre üst merdivenlerde bekleme zorunda kaldı. Sular öyle etkili yükseldi ki yollarda şiddetili su akıntıları oluştu.

BİNLERCE SÜRÜCÜ TRAFİĞE TAKILI KALDI

D-100'de her iki istikamette göletler oluştu. Binlerce sürücü araçlarında trafiğe saplanıp kaldı, uzun süre bir kaç metre dahi ilerleyemedi. Giderek yükselen su seviyesine rağmen ilerlemek istiyen sürücüler ise su birikintilerine saplanıp kaldı.

METROBÜS SEFERLERİ AKSIYOR

Metrobüs seferleri de ciddi şekilde etkilendi D-100 merter mevkiindeki su baskınından. Seferler giderek yavaşladı, zaman zaman da durdu. İlk dakilarda yollarda su birikentilerine müdahale adına hiç bir ekip görülmedi. Sonrasında sorunlu bölgelere ulaşan polisler trafiği düzenlemeye çalıştı,  belediye ekipleri de su tahliye çalışması yaptı.

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