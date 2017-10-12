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Roma dönemine ait 134 sikke ele geçirildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde arama yapılan otomobilde çok sayıda sikke bulundu.

12.10.2017 - 17:27
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Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Esenköy Mahallesi Fethiye-Antalya Karayolu üzerinde bir otomobili durdurdu.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Otomobilde yapılan aramada, Roma dönemine ait 134 sikke ele geçirildi. Otomobil sürücüsü 55 yaşındaki C.K. ile yanında bulunan 41 yaşındaki S.K. gözaltına alındı.

SİKKELER MÜZE MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLDİ

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ele geçirilen sikkeler, incelenmek üzere Fethiye Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Roma dönemine ait 134 sikke ele geçirildi

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