Roma dönemine ait 134 sikke ele geçirildi

Üniversiteye giriş için düzenlenen YGS ve LYS sınavları kaldırıldı. Öğrenciler artık Yükseköğretim Kurulları Sınavı'na (YKS) girecek.

2

Erdoğan'dan Türkiye'yi karalayan Bahadır Erdem'e tepki

Türkiye'nin Ortadoğu devleti olduğunu söyleyen Prof. Erdem'e yüklenen Cumhurbaşkanı, "Senin her yerin profesör olsa ne yazar ya" dedi.