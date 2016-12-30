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Roma dönemine ait kitabı 4 milyon dolara satacaklardı

Erzurum'da, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen kitabı 4 milyon dolara satmaya çalıştıkları iddia edilen 6 zanlı yakalandı.

30.12.2016 - 19:58
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık bir ay önce tarihi nitelikli bir kitabın satılmaya çalışıldığı yönündeki istihbarat üzerine zanlıları yakalamak amacıyla çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucu Ağrı'da oturan 2 zanlının, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen kültür ve tabiat varlığı kitabını, Erzurum'da 4 milyon dolar karşılığında satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaşıldı.

TEKNİK TAKİBE ALINDILAR

Teknik ve fiziki takip sonucu zanlıların Aziziye'de buluşarak söz konusu tarihi eseri satacakları tespit edildi. Zanlıların bulunduğu adrese düzenlenen operasyonda, zanlılar A.Ç, T.U, M.K, İ.E, R.Ö. ve U.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin satmaya çalıştıkları kitap ile bir ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 12 mermi ele geçirildi. Kitap, silah ve mermilere el konuldu.

Roma dönemine ait kitabı 4 milyon dolara satacaklardı

ADLİYEYEYE SEVKEDİLDİLER

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kitabın ait olduğu dönem ve maddi değerinin kesin tespiti için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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