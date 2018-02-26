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Roma'da 6 yıl sonra ilk kez kar yağdı

İtalya'nın başkenti Roma'da altı yılın ardından ilk kez kar yağdı. Turistik manzaralarına Roma'nın tarihi görünümü beyaza büründü.

Haber Merkezi | 26.02.2018 - 14:36..
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Roma'da 6 yıl sonra ilk kez kar yağdı

İtalya, soğuk ve yağışlı havalar ile boğuşuyor. Ülkenin bir kısmında etkisini gösteren kar yağışları özellikle Roma'da yoğunlukla hissediliyor. Çeşmeleri, antik yapıları ve en başta da Kolezyumu ile hatırlanan Roma görüntüsü, bembeyaz bir örtü ile kaplandı.

Roma'da 6 yıl sonra ilk kez kar yağdı - GALERİ

Roma'da 6 yıl sonra ilk kez kar yağdı

HALK SOKAKLARA AKIN ETTİ

6 yıl sonra ilk kez karın yağdığını gören Romalılar sokaklara akın etti. Çiftler sokaklarda el ele gezerken, gençler ve çocuklar da yağan karın tadını doyasıya çıkarttı. Yıllar sonra ilk kez kar gören Romalılar, bu anı ölümsüzleştirmek için telefonlarına sarıldı, bol bol fotoğraf çektirdiler.

Roma'da 6 yıl sonra kar yağdı VİDEO

Roma'da 6 yıl sonra ilk kez kar yağdı

POŞETLE KAYDILAR

Kar yağışı ile yapılan en güzel aktivitelerden biri de kayak. Kızakları olanlar evlerindeki kızakları çıkartıp yokuş aşağı kayarken, kızağı olmayanlar ile siyah çöp poşetleri ile kayak yaptılar. Roma bu görüntüleriyle tam bir kayak pistine dönüştü.

Roma'da 6 yıl sonra ilk kez kar yağdı

Kayak haricinde tercih edilen bir diğer aktivite de yürüyüş oldu. Özellikle evcil hayvanları ile dışarı çıkan Roma sakinleri hayvanlarını gezdirdiler, karın tadını çıakrttılar. Belki de ömürlerinde ilk kez kar gören hayvanlar biraz şaşırsalar da doyasıya eğlendiler

Roma'da 6 yıl sonra ilk kez kar yağdı

KARIN ÖTEKİ YÜZÜ

İtalya'da yağan kar yağışı her ne kadar Romalıları mutlu ettiyse de halkın bir bölümünü de olumsuz yönde etkiledi.

Soğuk hava ve kar yağışı, İtalya'nın diğer bölgelerini de etkisi altına alırken kar yağışı, Fiumicino Leonardo da Vinci Havalimanı'nda da sıkıntılara yol açtı.

Kötü hava koşulları nedeniyle Roma ve Venedik'te trafik kazaları meydana geldi; Venedik'te şiddetli rüzgar sebebiyle Özgürlük Köprüsü'nde bir sütun yola devrildi. Köprü, yaklaşık 8 saatlik çalışma sonucunda tekrar trafiğe açıldı, İtalya'nın kuzeydoğusundaki Trieste'de ise rüzgar saatte 130 kilometre hıza ulaştı. Torino'da kar yağışı nedeniyle dün oynanması planlanan Juventus-Atalanta maçı ise yarına ertelendi.

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