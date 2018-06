Roma’da dondurma rotanız

Selen KALDIRIM/ [email protected]onhaber.com

Turistler Roma'ya geldiğinde dondurma (gelato) konusunda bir derde düşüyor: ‘’En iyisi?’’ İtalya’ya gelip de bunu mu dert ettiniz? Roma’daki dondurmacıların hepsi birbirinden çılgın lezzetler sunuyor. Amerikan dondurmasından farklı olarak taze meyvelerle herhangi bir ilave koruyucu olmadan yapılıyor ve en güzeli de yedikten sonra sizi aşağı çekmiyor çünkü geleneksel Amerikan dondurması kadar hiperkalorik değil.

Adana’ya yemek için gidilir de, Roma’ya dondurma için gidilmez mi…İtalya'da dondurma, yaz aylarında günlük yaşamın bir parçasıdır. 1930'larda Roma'da sadece bir dondurmacı vardı: Fassi. Roma’ya bir de şimdi dönüp bakın; adeta bir dondurma cenneti. İtalya’da bir dondurmacı seçtikten sonra çok daha da zor bir karar var; hangi lezzetleri denemelisin? Çikolata? Limon? Fıstık? Fesleğen? Bu lezzet şöleni için yola çıkmaya değer.

FASSİ

Otantik Roma gelato'yu mu arıyorsunuz? Neden her şeyin başladığı yerde başlamıyorsunuz? Çoğu turist Fassi’nin varlığından habersiz Giolitti'ye akın ediyor. Ezberciliği bırakalım da dondurma yiyelim. Fassi, Roma'daki en iyi dondurma kıvamını yakalamak için en taze malzemeleri kullanıyor. 19. yüzyılın sonlarında kurulan marka, Roma’nın en eski geleneksel dondurma gözdelerinden. En popüler lezzeti ise çikolata ve fındık kreması ancak meyveli lezzetler de mükemmel. Porsiyonlar oldukça cömert, tıka basa doya doya dondurma yersiniz.

GİOLİTTİ

Giolitti onlarca yıldır Roma'da gelato için bir ikon olmuştur ama bu onun bir numara olduğu anlamına gelmiyor. Roma'ya gelen pek çok ziyaretçi, 1900'den beri aynı aile tarafından işletilen Giolitti'ye gidiyor. Panteon'a yakın bir konumda bulunan Giolitti, teknik olarak bir kafe ancak Roma'nın en ünlü dondurma rotası denebilir. Giolitti için yapmanız gereken tek bir şey var; karar mekanizması. Çünkü ne yapacağınızı bilemeyeceğiniz kadar fazla çikolata çeşidi var!





FABRİKAYA DÖNEN LEZZETLERDEN UZAK DURUN

Giolitti Roma’nın en popüler dondurmacısı olsa da biliyorsunuz ki klişeler büyür ve birer fabrikaya dönüşür. Bu yüzden butik dondurmacıların lezzeti her zaman daha kıymetli olur. Lezzet olarak bir hayal kırıklığı yaşamadım ama fiyatlar her geçen yıl korkutucu olmaya başladı.

FATAMORGANA

Fatamorgana'ya yapılan her ziyaret, damak tadınız için yeni bir macera. Fatamorgana Roma'da yerel bir gelato zinciri, şehrin her yerinde küçük dükkanlarıyla oldukça ilgi çekici. Fatamorgana ekibi seçimlerini sık sık değiştirirler ve daha yaratıcı tatları (siyah pirinç, gül yaprağı, avokado, beyaz şarap) harmanlayarak birleştirirler. Şeker ve süt ürünlerinden yapılmış olan lezzetleri de mutlaka deneyin. Bir külahla buluşacak çılgın lezzetleri bir araya getirin. Mesela Zeytin taggiasche (siyah zeytin), fesleğen,ceviz ve bal. Garip gelecek ama damak tadınızı şaşırtacaksınız.

GROM

Bunun neden bu kadar popüler olduğunu anlamıyorum. Uluslararası bir zincir (New York'ta da var) ve görünüşe göre çok popüler. Dört farklı lezzet denedim fakat her biri diğerinden daha çok banal. Burayı neden öneririm derseniz; alerjisi veya şekeri olanlar için birebir. Her çeşninin bileşenlerine kapsamlı bir rehber sunan Grom’da hiçbir zaman koruyucu veya sentetik renkler kullanmıyorlar. Serin bir bükümde, kullandıkları meyvenin çoğu kendi çiftliklerinden. Lezzet değil de sağlık açısından özel yapım bir dondurma için tercih edilir. Fabrikaya dönmüş popüler rotaların en sevmediğim yanlarından biri de personellerin öncekinden daha az dostça davranmaya başlaması. Butik lezzetlerin çalışma ekibi her zaman çok daha samimidir.

GELATERİA DEL TEATRO

Gelateria del Teatro'ya ilk yaklaştığınızda , buradaki lezzetlerin neden iyi olacağını görebiliyorsunuz; karşınıza doğal dondurma meyveleri doğrayan bir adam çıkıyor.

Piazza Navona'ya kısa bir yürüyüş mesafesinde elverişli bir konumda bulunan Gelateria del Teatro, Gelato'yu Sicilya'dan gelen Avola bademleri ve Amalfi Sahili'nden limon gibi kaliteli malzemelerle birleştiriyor. Lezzetler, çilek ve kahve gibi klasiklerden, beyaz şeftali gibi lavantalara, kırmızı şarapla koyu çikolataya ve ahududu ile adaçayıma kadar çeşitlilik gösteriyor. Bu uğraşın sonunda da yaratıcı ve muhteşem başarılar elde ediyorlar.

NEVE DI LATTE

Bir dondurmanın harika olup olmadığını nasıl anlarsınız? Sadelikten; fior di latte ve fındık gibi basit lezzetleri deneyin. Neve di Latte'de, Roma'daki en iyi dondurmayı tecrübe edebilirsiniz! Gerçek bir çalışma laboratuvarı var, bu yüzden yapılan dondurma aşamalarını görebiliyorsunuz. Ayrıca, profesyonel gelato yapımcısı Simone Romano’ya sorarsanız, size her şeyi anlatmak için hazır.

Sadece kutulardaki gelatoya bakarak ne kadar kaliteli olduğunu söyleyebilirsiniz. Onun pürüzsüzlük, doku ve lezzet kıvamı ve kremsi, yani mükemmel ve karşı konulmaz olmasını sağlayan bir şey var. Yemek yemeyi bırakamazsın ve işin bittiğinde daha fazlasını istersin. Neve di Latte'ye pürüzsüz, soğuk bir antep fıstığı tadı için koşa koşa gidilir.

PUNTO GELETO

Punto Gelato'nun Pantheon lokasyonunda, ne yapacağınızı şaşırtacak kadar dondurma seçeneği var. Punto Gelato'daki lezzetler en iyi süt ve en iyi suyun nereden geldiğini gösteriyor. Dünyanın en güzel dondurmasını yapmak için en iyi malzemeleri kullanıyorlar. Bu gelato ile ilgili en şaşırtıcı şeylerden biri de kendi web sitesi. Burada lezzetleri tarayabilirsiniz. Size çekici gelen bir lezzeti seçtikten sonra, diğer tatların sizin seçtiğiniz seçenekle birlikte ortaya nasıl bir tat çıkacağını göreceksiniz. Gerçekten deha ve eşsiz.

ROMA'DA ALTERNATİF DONDURMACILAR

Il Gelato di Claudio Torcè

Neve di Latte

Frigidarium

La Romana

Fior di Luna

Ben Caruso

Otaleg

Gelateria San Crispino

Gelateria della Palma

Gelato San Lorenzo