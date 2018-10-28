Roma'da kötü belediyecilik protesto ediliyor

Roma'da belediye yetkililerinin kötü yönetiminden şikayet eden halk, Rönesans meydanında toplanarak gösteri gerçekleştirdi. Binlerce kişi 2016 yılında Roma’nın ilk kadın belediye başkanı Virginia Raggi’yi hedef alan ‘Roma yeter diyor’ pankartları açtı.

GÖRÜLMEMİŞ İHMALLER

Belediyecilikten memnun olmayan Roma halkı, Rönesans meydanınd gösteri gerçekleştirdi. Protestoya katılan göstericiler "Şimdiye kadar görülmemiş bir ihmalle karşı karşıya” diyerek sloganlar attı. Göstericilerin taşıdığı pankartların üzerinde "yeter artık" da yazıyordu.

5 Yıldız Hareketi’nden Başkan Raggi'nin yönetiminde dolup taşan çöp konteynerlarıyla, ulaşımda yaşanan sıkıntılara çokça görülüyor. Geçen hafta metroda bir yürüyen merdivende yaşanan arıza nedeniyle insanlar birbiri üzerine devrilmiş, 20 Rus futbol taraftarı yaralanmıştı.