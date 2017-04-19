Roma'daki aşk çeşmesinden milyon euro çıktı

Roma'yı her yıl ziyaret eden milyonlarca turist, gerçek aşkı bulmak ya da bu şehre tekrar geri dönebilmek gibi dileklerle şehrin havuzuna bozuk para atar.

1.4 MİLYON EURO BOZUK PARA

İtalyan basınında 'Trevi Çeşmesi Hazinesi' başlığıyla yer alan haberlere göre, her gece çeşmeden çıkartılan bozuk paraların toplamı geçen yıl 1 milyon 400 bin Euro'yu buldu. Bu rakamın, 2013 yılındakinden 100 bin Euro daha fazla olduğu kaydedildi.

MÜZELERDEN 1.1 MİLYON EURO FAZLA KAZANDIRDI

Bu haliyle bir açık hava eseri olan Trevi Çeşmesi'nin, Roma'daki saray müzelerinin kazancının toplamından 1,1 milyon Euro daha fazla kazandırdığı bildirildi.

Turistler çeşmeye para atma geleneğini sadece Euro ile değil, aralarında Dolar ve Yen'in de bulunduğu çeşitli para birimleriyle de gerçekleştirdi.

YARDIM KURULUŞLARINA ULAŞTIRILDI

Trevi Çeşmesi'nden toplanan paralar, bir katolik yardım kuruluşu olan Caritas vasıtasıyla yardıma muhtaçlara ulaştırılıyor.

Caritas, bu gelirin yüzde 27'sini, İtalya'nın yardıma muhtaçlar için açılan ilk bedava süpermarketine, yüzde 32'sini sosyal hizmetlere, yüzde 8'ini aşevlerine, yüzde 31'ini ise evsizlere barınma imkânı sağlanan merkezlere aktarıyor.