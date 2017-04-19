taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
91.374
USD
3,6687
EURO
3,9352
ALTIN
151,56
PETR
54,8000

Roma'daki aşk çeşmesinden milyon euro çıktı

Türkçede Aşk Çeşmesi olarak bilinen Roma'daki Trevi Çeşmesi'nden geçtiğimiz yıl 1.4 milyon Euro bozuk para çıkarıldı.

19.04.2017 - 09:31
  1. Haberler
  2. Dünya

Roma'yı her yıl ziyaret eden milyonlarca turist, gerçek aşkı bulmak ya da bu şehre tekrar geri dönebilmek gibi dileklerle şehrin havuzuna bozuk para atar.

1.4 MİLYON EURO BOZUK PARA

İtalyan basınında 'Trevi Çeşmesi Hazinesi' başlığıyla yer alan haberlere göre, her gece çeşmeden çıkartılan bozuk paraların toplamı geçen yıl 1 milyon 400 bin Euro'yu buldu. Bu rakamın, 2013 yılındakinden 100 bin Euro daha fazla olduğu kaydedildi.

Roma'daki aşk çeşmesinden milyon euro çıktı

MÜZELERDEN 1.1 MİLYON EURO FAZLA KAZANDIRDI

Bu haliyle bir açık hava eseri olan Trevi Çeşmesi'nin, Roma'daki saray müzelerinin kazancının toplamından 1,1 milyon Euro daha fazla kazandırdığı bildirildi.

Turistler çeşmeye para atma geleneğini sadece Euro ile değil, aralarında Dolar ve Yen'in de bulunduğu çeşitli para birimleriyle de gerçekleştirdi.

Roma'daki aşk çeşmesinden milyon euro çıktı

YARDIM KURULUŞLARINA ULAŞTIRILDI

Trevi Çeşmesi'nden toplanan paralar, bir katolik yardım kuruluşu olan Caritas vasıtasıyla yardıma muhtaçlara ulaştırılıyor.

Caritas, bu gelirin yüzde 27'sini, İtalya'nın yardıma muhtaçlar için açılan ilk bedava süpermarketine, yüzde 32'sini sosyal hizmetlere, yüzde 8'ini aşevlerine, yüzde 31'ini ise evsizlere barınma imkânı sağlanan merkezlere aktarıyor.

Roma'daki aşk çeşmesinden milyon euro çıktı

Roma'daki aşk çeşmesinden milyon euro çıktı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP ve HDP'den Büyükçekmece'de mühürsüz oy başvurusu

CHP ve HDP'den Büyükçekmece'de mühürsüz oy başvurusu

152
ABD jetlerinden Rus bombardıman uçaklarına önleme

ABD jetlerinden Rus bombardıman uçaklarına önleme

22
Ronaldo Real Madrid'i yarı finale taşıdı

Ronaldo Real Madrid'i yarı finale taşıdı

19
CHP'li Özel 'Bir tek oyu çaldırmayacak güçteyiz' demişti

CHP'li Özel 'Bir tek oyu çaldırmayacak güçteyiz' demişti

149
Fransa'da Le Pen karşıtı gösteriler şiddete dönüştü

Fransa'da Le Pen karşıtı gösteriler şiddete dönüştü

104
Taksim'de son durum

Taksim'de son durum

104
Hortumunu timsaha kaptıran filin acı dolu anları

Hortumunu timsaha kaptıran filin acı dolu anları

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM