Romancı Ferdi Tayfur’u saygı ile selamlıyoruz

Biz onu “Hadi gel köyümüze geri dönelim”, “Huzurun kalmadı fani dünyada”, “Susadım çeşmeye var olmaz olaydım” nidalarıyla dillere pelesenk olmuş şarkılarından tanısak da, Ferdi Tayfur’u bugün Kitap Ayracı olarak selamlamamıza vesile olan tam 4 romanı var.

Kariyerinde yazmaya da yer veren Tayfur, kuşkusuz, yaşadığı onca zamanı nihayetinde bir miras gibi bırakabilmek istiyordu. Biz de bugün Kitap Ayracı olarak Ferdi Tayfur'un romancı kimliğine değinmek ondan ve kitaplarından bahsetmek istedik...

FERDİ TAYFUR HAKKINDA

- Babası Cumali Bey, oğlunun adını hayranı olduğu dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur’dan dolayı seçti.

- Babası bir pavyon çıkışı öldürülünce Tayfur’un eğitim hayatı yarım kaldı.





- Annesinin sonradan evlendiği üvey babası ona şekerci dükkanında çıraklık işini buldu. İlk kitabına “Şekerci Çırağı” adını bu sebepten verecekti.

- Okumayı iş hayatında öğrendi.





- Düğünlerde şarkılar söylerken Adana Radyosunun müzik yarışmasına katıldı; ikinci oldu.

- Onu, “Huzurum Kalmadı”, “Kır Çiçekleri”, “Çeşme” gibi birçok plaktan dinledik.

- İlk kitabını 2003’te, dördüncüsünü ise 2017’de yayımladı.

ŞEKERCİ ÇIRAĞI

Bu kitap Tayfur’un ilk romanı (2003). Ona bir anı-roman demek yanlış olmaz. Çünkü kitapta “Şekerci çırağı”nın yükselişini okurken fark ederiz ki, bu Ferdi Tayfur’un yaşam öyküsüdür. Tayfur, sıradan bir insanın yaşam mücadelesini konu alırken, yaşamından kesitlere de yer vermiştir.

Öyle ki, insanın yaşamdaki suretinin tüm yansımasıyla varoluşunu duyumsayabilirsiniz…

Şekerci Çırağı

Ferdi Tayfur

Kora Yayınevi – Berfin Yay.

S.: 350

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R





YAĞMUR DURUNCA

Tayfur’un bu romanın (2008) merkezinde insan ve aşk var. Ancak özellikle ezilen insan ve umutsuz, kaybetmeye mahkum aşklar… Tıpkı izlediğimiz acıklı filmleri gibi aslında duygusu.

Roman, bir mahkumun sürgüne gönderilmesiyle başlayıp bir cezaevinin avlusundaki infazla sona eriyor. İşte bu sırada da Tayfur, insanın hep güncel kalan arayışı aşkın hangi yüreklerde nasıl çarptığını müthiş trajedilerle harmanlayarak aktarıyor.

Yağmur Durunca, özünde yalın, içtenlikli, imrenilesi bir sevdayı hissettiriyor. Kahramanların sevgilerinin ve öfkelerinin romanı, insana ve aşka olan güvenin romanı…

Yağmur Durunca

Ferdi Tayfur

Kora Yayınevi

S.: 270

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

BİR ZAMANLAR AĞAÇTIM

Tayfur, bir anlatı olarak yayımladığı bu kitabında (2013), insanın salt kendine yalan söylemeyeceğini almış merkeze. Bu yalansızlığı, kimi zaman öfke, kimi zaman hüzünlü düşüncelerle aktarıyor.

Magazin dünyasının acımasız yönlerini vurgularken yaşamın bütününün dışına çıkmadan zamanı yenen sanatın her zaman yaşaması gerektiğine dikkat çekiyor. Yaşamın içinde olumlu olumsuz her şeyin insana dair olduğunu ortaya çıkarıyor.

Bir Zamanlar Ağaçtım

Ferdi Tayfur

Kora Yayınevi

S.: 171

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

PARAŞÜTTEKİ ÇOCUK

Dengelerin bozulacağı yıllar başlamıştır ve hem dünyada hem Türkiye’de insanların karşılaştığı çaresizlikler, kötülükler, yalnızlıklar roman kahramanlarının gözüyle gündeme getirilip tartışılır sürekli.

Paraşütteki Çocuk (2017), okumaya başladığınızda olayların bir aşk ekseninde geliştiğini bile anlamadan kendinizi kaptıracağınız bir roman. Aşkın nasıl mucize olup da insanın yaşamını bu denli değiştirmesinin adım adım seyircisi oluveriyorsunuz.

Paraşütteki Çocuk

Ferdi Tayfur

Kora Yayınevi

S.: 260

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Damla Karakuş

[email protected]