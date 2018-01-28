Romandan, öyküye yeni kitaplar

Zaman az, kitap çok. Dolasıyla raflarda yerini alan bu kitaplardan çoğu zaman iş temposu ve hayat yoğunluğundan dolayı haberimiz olmuyor. Her hafta yeni ve farklı okumalar yapmak isteyen kitapseverler için romandan, öyküye, denemeden şiire kadar yeni eserler raflarda yerini almaya başladı.

Yayınevleri, yeni yılda da okurlarını taze eserlerle tanıştırmaya gayret gösteriyor. Biz de her hafta olduğu gibi, yeni kitaplarları siz değerli okurların beğenisine sunuyoruz.

JAHANN WOLFGANG VON GEOTHE - WILHELM MEISTER'IN ÇIRAKLIK YILLARI

Geçtiğimiz günlerde Alfa Yayınları etiketiyle raflardaki yerini alan Wilhelm Meister'in Çıraklık Yılları Geothe'nin nefis keleminden harika bir roman

Yazar: Geothe

Yayınevi: Alfa Yayınları

Çeviren: Firuzan Gürbüz Gerhold

Türü: Roman

Syf: 536

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D&R

EMILY R. KING - YÜZÜNCÜ KRALİÇE

Emily R. King’in yazdığı Yüzüncü Kraliçe’de fantastik roman sevenleri heyecan dolu bir macera bekliyor!

Yazar: Emily R. King

Yayınevi: Hep Kitap

Türü: Roman

Çeviren: Barış Emre Alkım

Syf: 304

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D&R

JOHN STEINBECK - YUKARI MAHALLE

Beş parasız aylak takımının hikâyesi: Yukarı Mahalle.

Yazar: John Steinbeck

Yayınevi: Sel Yayıncılık

Çeviren: Püren Özgüren

Türü: Roman

Syf: 192

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İdefix

AKİF KURTULUŞ - HAYAT SAAT FARKIYLA

Maziyi anlamaya cesaretli, var olmayı kavramaya hazır, kendini saklayacak kadar sade… Hayat, Saat Farkıyla…

Yazar: Akif Kurtuluş

Yayınevi: Can Yayınları

Türü: Şiir

Dili: Türkçe

Syf: 72

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İdefix

ELMAS ŞAHİN - YUMUKÇALAR

“Zamana Vuran Dalgalar” ve “Leylâ Erbil Kitabı”nın yazarı Elmas Şahin'den oyunlarla dolu şaşırtıcı bir yeni roman.

Yazar: Elmas Şahin

Yayınevi: Yitik Ülke Yayınları

Türü: Roman

Dili: Türkçe

Syf: 258

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D&R

CAN YÜCEL - ALAVARA

Türk şiirinin usta ismi Can Yücel'in kitabı yeni baskısıyla okurlarla tanışmayı bekleyen bir diğer eser.

Yazar: Can Yücel

Yayınevi: İş Bankası Kültür Yayınları

Türü: Şiir

Dili: Türkçe

Syf: 144

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D&R

WILLA CATHER - ALEXANDAR'IN KÖPRÜSÜ

Trajik aşk üçgeni bu ilk romanından başlayarak Cather’in karakteristik teması olmuştur.

Yazar: Willa Carher

Yayınevi: Alfa Yayınları

Çeviren: Ferma Lekesizalın

Türü: Roman

Syf: 136

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D&R

VELİ UĞUR - VAMPİRİN ÖPÜCÜĞÜ

Vampirin Öpücüğü, Âşığın Kanı, popüler romanı bir araştırma alanı olarak kültürel çalışmalardan siyaset bilimine farklı disiplinler içinde değerlendirebilecek araştırmacılar için faydalı bir kaynak.

Yazar: Veli Uğur

Yayınevi: Koç Üniversitesi Yayınları

Türü: İnceleme, araştırma

Dili: Türkçe

Syf: 342

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D&R

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]