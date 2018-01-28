Romandan, öyküye yeni kitaplar

Zaman az, kitap çok. Dolasıyla raflarda yerini alan bu kitaplardan çoğu zaman iş temposu ve hayat yoğunluğundan dolayı haberimiz olmuyor. Her hafta yeni ve farklı okumalar yapmak isteyen kitapseverler için romandan, öyküye, denemeden şiire kadar yeni eserler raflarda yerini almaya başladı.
Yayınevleri, yeni yılda da okurlarını taze eserlerle tanıştırmaya gayret gösteriyor. Biz de her hafta olduğu gibi, yeni kitaplarları siz değerli okurların beğenisine sunuyoruz.
JAHANN WOLFGANG VON GEOTHE - WILHELM MEISTER'IN ÇIRAKLIK YILLARI
Geçtiğimiz günlerde Alfa Yayınları etiketiyle raflardaki yerini alan Wilhelm Meister'in Çıraklık Yılları Geothe'nin nefis keleminden harika bir roman
Yazar: Geothe
Yayınevi: Alfa Yayınları
Çeviren: Firuzan Gürbüz Gerhold
Türü: Roman
Syf: 536
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EMILY R. KING - YÜZÜNCÜ KRALİÇE
Emily R. King’in yazdığı Yüzüncü Kraliçe’de fantastik roman sevenleri heyecan dolu bir macera bekliyor!
Yazar: Emily R. King
Yayınevi: Hep Kitap
Türü: Roman
Çeviren: Barış Emre Alkım
Syf: 304
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JOHN STEINBECK - YUKARI MAHALLE
Beş parasız aylak takımının hikâyesi: Yukarı Mahalle.
Yazar: John Steinbeck
Yayınevi: Sel Yayıncılık
Çeviren: Püren Özgüren
Türü: Roman
Syf: 192
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AKİF KURTULUŞ - HAYAT SAAT FARKIYLA
Maziyi anlamaya cesaretli, var olmayı kavramaya hazır, kendini saklayacak kadar sade… Hayat, Saat Farkıyla…
Yazar: Akif Kurtuluş
Yayınevi: Can Yayınları
Türü: Şiir
Dili: Türkçe
Syf: 72
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ELMAS ŞAHİN - YUMUKÇALAR
“Zamana Vuran Dalgalar” ve “Leylâ Erbil Kitabı”nın yazarı Elmas Şahin'den oyunlarla dolu şaşırtıcı bir yeni roman.
Yazar: Elmas Şahin
Yayınevi: Yitik Ülke Yayınları
Türü: Roman
Dili: Türkçe
Syf: 258
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CAN YÜCEL - ALAVARA
Türk şiirinin usta ismi Can Yücel'in kitabı yeni baskısıyla okurlarla tanışmayı bekleyen bir diğer eser.
Yazar: Can Yücel
Yayınevi: İş Bankası Kültür Yayınları
Türü: Şiir
Dili: Türkçe
Syf: 144
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WILLA CATHER - ALEXANDAR'IN KÖPRÜSÜ
Trajik aşk üçgeni bu ilk romanından başlayarak Cather’in karakteristik teması olmuştur.
Yazar: Willa Carher
Yayınevi: Alfa Yayınları
Çeviren: Ferma Lekesizalın
Türü: Roman
Syf: 136
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VELİ UĞUR - VAMPİRİN ÖPÜCÜĞÜ
Vampirin Öpücüğü, Âşığın Kanı, popüler romanı bir araştırma alanı olarak kültürel çalışmalardan siyaset bilimine farklı disiplinler içinde değerlendirebilecek araştırmacılar için faydalı bir kaynak.
Yazar: Veli Uğur
Yayınevi: Koç Üniversitesi Yayınları
Türü: İnceleme, araştırma
Dili: Türkçe
Syf: 342
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Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim: [email protected]