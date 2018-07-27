Roma'nın en estetik eserleri Afrodisyas'tan çıktı

Roma döneminin en ünlü heykeltıraş merkezi ünvanını elinde bulunduran Afrodisyas Antik Kenti, günümüze kadar ulaşan heykelleri ve ilk günkü halini koruyan kent yapılarıyla turistleri adeta büyülüyor.

7 BİN YILLIK GEÇMİŞ

Geçmişi 7 bin yıl öncesine uzansa da en ihtişamlı devrini Roma döneminde yaşayan Afrodisyas, Aydın'ın Karacasu ilçesinde bulunuyor. Antik çağda aşkın ve güzelliğin tanrıçası olarak tanımlanan Afrodit'e adanmış kentler arasında en bilinen Afrodisyas, Roma döneminin heykeltraş merkezi arasına girdi.

EŞSİZ HEYKEL VE KABARTMALAR

Afrodisyas, kazılardan çıkarılan eşsiz heykel ve kabartmaları, halen ayakta olan kent yapılarıyla her yıl çok sayıda tarih meraklısı ve sanatseveri ağırlıyor.

Özellikle Tetrapylon kapısı, Sebasteion tapınağı, stadyum, antik tiyatro, hamam gibi yapılarıyla dikkati çeken kent, zengin heykel buluntularının sergilendiği müzesiyle de diğer antik kentlerden ayrılıyor.

DÜNYA MİRAS LİSTESİ'NE GİRDİ

Geçen yıl UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giren Afrodisyas'ta kazı çalışmaları Oxford Üniversitesinden Prof. Dr. Roland R.R. Smith başkanlığında yürütülüyor.

Antik kentte kurulan atölyelerde yetişen heykeltıraşlarıyla ünlenen Afrodisyas, günümüze kadar ulaşan heykeller ve birçoğu ilk günkü halini koruyan kent yapılarıyla kendisini yerli ve yabancı turistlere hayran bırakıyor.

"EN İYİ HEYKELTIRAŞLARI YETİŞTİREN ŞEHİRLERDEN BİRİ"

Prof. Dr. Smith, yaptığı açıklamada, Afrodisyas'ın bilinen en önemli 2 özelliğinin Afrodita kültü ve inanışı ile heykeltıraşlık olduğunu söyledi.

Afrodisyas'ta yetişen heykeltıraşların çok yetenekli olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Smith, "Bütün şehir mermerden inşa edildiği için bu işten anlayan çok ciddi kişiler vardı. Bunu bilen ustalardan çok kaliteli heykeltıraşlar ortaya çıktı. Afrodisyas'ın bütün köşesinde atölyeler kuruldu. Roma döneminde bilinen en kaliteli ve estetik eserleri buradan çıktı. Yerel anlamda başlayan bu yaratıcılık o dönemde dünyanın farklı yerlerinden buradaki eserlere talebi artırdı. Burada yetişen heykeltıraşlar dünyanın farklı ülkelerine gitti. İtalya'da 'Adrian'ın villası' diye bilinen villada Afrodisyaslı heykeltıraşların imzasını görmek mümkün. Afrodisyas zamanla dünyanın en iyi heykeltıraşlarını yetiştiren 3-4 şehirden biri haline geldi." dedi.

"BÜYÜLEYİCİ BİR ORTAM"

Türkiye'yi çok sevdiğini vurgulayan Tayvanlı Feng Yu Weı de Afrodisyas'ta özellikle halen ayakta olan heykel ve kalıntıların kendisini çok etkilediğini dile getirerek, "Afrodisyas'ta doğu ve batı kültürünün bütünleştiğini görebiliyoruz. Gerçekten büyüleyici bir ortam var. İyiki buraya gelmişiz." dedi.

"ÇOK İYİ KORUNMUŞ"

Beste Yeşilyurt da Ardahan'dan geldiğini aktararak, "Burada olmak muazzam. Çok düzenli ve iyi korunmuş. Beklentilerimin oldukça üstünde. Bu kadar iyi bir yer olacağını düşünmemiştim." ifadesini kullandı.