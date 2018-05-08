İtalya'nın başkenti Roma'nın merkezinde bir otobüs alev alarak patladı.

ÖLÜ YA DA YARALI YOK

O anlarsa amatör kameraya yansıdı. Mahalli ulaştırma kuruluşu ATAC yetkilisi, sürücü ve yolcuların yara almadan kurtarıldığını açıkladı.

Roma’nın merkezinde otobüs alev aldı VİDEO





GEÇEN YIL 20 KADAR OTOBÜS YANMIŞTI

Geçtiğimiz yıl 20'ye yakın otobüsün yine yangınlar yüzünden hasar gördüğü hatırlatıldı. İtalyan medyası art arda gelen yangınların sebebini, Roma’nın otobüs filosunun eskimesi ve yetersiz bakım olarak gösterdi. ATAC’ın borç yükü altında kaldığı ve tamir problemlerinin geciktiği de belirtildi.

"OTOBÜS İDARESİ İFLASINI İSTEMELİ"

ATAC’ın eski yöneticisi otobüs idaresinin 1 milyar 540 milyon dolar borca battığını, dolayısıyla iflasını istemesi gerektiğini söyledi.

"YARIYA YAKINI BOZUK YA DA BAKIMDA"

ATAC’a göre otobüs idaresinin iç raporunda, otobüs idaresinin otobüslerinin yüzde 36’sının ya bozuk olduğu veya bakımda olduğu belirtildi. Yeni yangın felaketleriyle bu rakamın yüze 50’ye yükselmesinin beklendiği kaydedildi.