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Hıdrellez'i kutlayan Romanlar sabaha kadar oynadı

Edirne'de Hıdrellez şenliklerinin ikinci gününde, Romanlar Tunca Nehri kıyısında davul zurna eşliğinde göbek attı.

06.05.2017 - 08:44
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Tarihi Kırkpınar Güreşlerinin yapıldığı Sarayiçindeki Tunca Nehri kıyısı, saat 04.30’ten itibaren festival alanına döndü. Şehre tur şirketleriyle gelen binlerce kişi, Tunca Nehri kenarında baharın gelişi olan Hıdrellez’i kutladı.

DAVUL ZURNA EŞLİĞİNDE GÖBEK ATTILAR

Nehir kenarına gelenler Romanlarla birlikte davul- zurna eşliğinde göbek atarak gönüllerince eğlendi.

Hıdrellez'i kutlayan Romanlar sabaha kadar oynadı

"AKŞAM ATEŞ YAKILDI, SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE BURAYA GELDİK"

İstanbul'dan ilk kez kakava şenliklerini izlemek için geldiğini söyleyen Aynur Yılmaz, ''Akşam ateş yakıldı, üzerinden atladık. Sonra Romanlar’la birlikte göbek attık. Sabahın erken saatlerinde buraya geldik. Kağıtlara dileklerimizi yazarak nehre attık. Çok keyifliydi'' dedi.

Hıdrellez'i kutlayan Romanlar sabaha kadar oynadı

DİLEK KAĞITLARINI DİLEK AĞACINA BAĞLADILAR

Evlilik çağında gelen Roman genç kızlar nehir kenarına üzerlerine giydikleri renkli kıyafetlerle oynayarak baharın gelişini kutladı. Tunca Nehri kenarındaki etkinliklere katılanlar ise getirdikleri kağıtlara dileklerini yazıp nehre attı, bereket ve baharın gelişinin müjdecisi olan ağaçlardan yeşil dallar koparıp evlerinin kapılarına asıldı. Bazıları da dilek kağıtlarını da kurdele ile dilek ağacına bağladı.

Hıdrellez'i kutlayan Romanlar sabaha kadar oynadı

EĞLENCE GÜNEŞ DOĞANA KADAR SÜRDÜ

Edirne Belediyesi görevlileri de Tunca Nehri’ne üzerinde ’barış, dostluk, bereket’ yazılı çiçek bıraktı. Şenlikler güneşin doğduğu saate kadar davul zurna eşliğindeki eğlenceyle sürdü.

Hıdrellez'i kutlayan Romanlar sabaha kadar oynadı

Hıdrellez'i kutlayan Romanlar sabaha kadar oynadı

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