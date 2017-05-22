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Romantik adam Kutsi'den sürpriz doğum günü

Kutsi, Feyza Çıpa’nın doğum gününü renkli bir sürprizle kutladı.

22.05.2017 - 06:55
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Sevglilisi Feyza Çıpa için evliliğini bitiren Kutsi, hiç bu kadar romantik olmamıştı. Sevgilisinin doğum günü için özel hazırlıklar yapan ünlü şarkıcı, Çıpa'ya unutulmaz bir gün yaşattı.

"SİHİRMİŞSSİNİZ GİBİ"

Çıpa, sevgilisi ve hediyeleriyle çektirdiği fotoğrafları Instagram’da “Kendinize size sihirmişsiniz gibi bakacak olan bir aşık seçin” notuyla paylaştı.

Şarkıcı Kutsi'nin, 2008 yılında evlendiği Sinem Bayraktutar'ı 2014 yılında oyuncu Feyza Çıpa ile aldattığı ileri sürülmüştü. Çift tam ayrılmak üzereyken, Bayraktutar ikinci kez hamile kalmıştı. Ceylin Ada ve Lila isimli iki kızları olan çift, Temmuz 2015'te Bodrum Adliyesi'nde anlaşmalı olarak boşanmış, çocukların velayeti annelerine verilmişti.

Romantik adam Kutsi'den sürpriz doğum günü

Romantik adam Kutsi'den sürpriz doğum günü

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