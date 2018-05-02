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Romantik erkek Mesut Özil

Amine Gülşe, doğum günü sürprizi için sevgilisi Mesut Özil'e sosyal medyadan teşekkür etti.

Haber Merkezi | 02.05.2018 - 07:26..
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İngiltere’nin Arsenal takımında oynayan futbolcu Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzeli, oyuncu Amine Gülşe’nin 2015’te yarım kalan aşkı tüm hızıyla devam ediyor.

EVİ SÜSLENDİ

Sevgilisinin yanına İngiltere’ye giden Amine Gülşe’nin dün doğum günüydü. Mesut Özil müthiş malikanesinde sevgilisi için sürpriz yaptı. Özil evin her yerini balonlarla ve kırmızı güllerle süsledi.

"SENİ SEVİYORUM"

Amine Gülşe, romantik sevgilisine duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Bana hayatımın sürprizini yapan biricik aşkıma çok teşekkür ediyorum. Seni seviyorum!”

Romantik erkek Mesut Özil

Romantik erkek Mesut Özil

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