Siyah beyaz romantik ve komedi türünde olan kısa film, 85'inci Akademi Ödülüne ve 40'ıncı Annie Ödülleri'nde En İyi Kısa Animasyon Ödülü'nü almaya hak kazandı.

BİR TANIŞMA HİKÂYESİ

Amerikalı yapımcı, yönetmen, senarist, seslendirmen ve animatör olan Walt Disney tarafından üretilen film, büyük beğeni kazandı. Otobüs durağında işe gitmek için bekleyen genç bir erkeğin ve kızın tanışma hikâyesini anlatan Paperman, komedi ve romantik türünde.

RÜZGARIN TATLI AZİZLİĞİ

Tren istasyonunda sabah işe gitmek için bir adam ve aynı durakta bekleyen bir kadın. Tesadüf eseri rüzgar adamın elindeki kağıtları uçurur ve kadının yüzüne doğru savurur. Kadının kırmızı ruju kağıtta iz bırakınca, olanlar olur.

İkisi de konuşmaz, düşünmez sadece kısa bir anlığına tebessüm ederler. Rüzgarın o tatlı azizliği iki farklı hayatı birleştirecektir. Bundan sonra erkek, kadınla tanışmak için pekçok yöntem dener. Filmin sonunda ise mutlu an oluşur.

John Kahrs'ın izlenme rekoru kıran, birçok ödülü kazanan Paperman kısa filmi, bekleyişin ızdıraba döndüğünü bizlere hatırlatıyor.

Ergül Tosun

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Romantik komedi kısa film: Paperman VİDEO